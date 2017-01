Ronnie O’Sullivan obține al 7-lea titlu la Masters

Jucatorul englez Ronnie O’Sullivan a castigat, duminica, al saptelea sau titlu la Masters si l-a depasit la acest capitol pe marele sau rival scotian Stephen Hendry.

Prezent pentru a 12-a oara in finala de la Masters, unul dintre turneele care formeaza Tripla Coroana a snookerului alaturi de Campionatul Mondial si Campionatul Regatului Unit, O’Sullivan l-a invins pe Joe Perry, cu 10-7.

O finala care nu a inceput prea bine pentru “Racheta” O’Sullivan, acesta fiind condus la un moment dat cu 4-1.

Nu mult a lipsit ca Perry sa se distanteze chiar la 5-1, insa Ronnie a salvat sesiunea inaugurala cu trei frame-uri la rand, astfel ca dupa primele opt jocuri scorul se afla in echilibru.

O’Sullivan s-a dezlantuit in debutul sesiunii decisive si practic a castigat meciul prin castigarea la zero a reprizei, scorul devenind 8-4.

Dupa sapte frame-uri pierdute la rand Perry a reactionat si a incercat sa ramana aproape de O’Sullivan, insa nu a reusit sa se apropie la mai putin de doua jocuri (8-6 si 9-7).

Aceasta dupa ce Ronnie reusiste in jocul 15 un break de 112, de altfel singurul de peste o suta de puncte pentru el in acest meci, ca raspuns la un 117 prin care Perry intrerupsese seria de sapte frame-uri la rand pentru O’Sullivan.

Ronnie O’Sullivan, 41 de ani, a mai castigat Mastersul in 1995, 2005, 2007, 2009, 2010 si 2016.

Pentru Joe Perry a fost cea mai importanta finala dupa 26 de cariera profesionista. Acesta ramane cu un singur titlu obtinut, in timp ce Ronnie a ajuns la 58 de turnee in total.

O’Sullivan pierduse alte trei finale in acest sezon, la Mastersul European de la Bucuresti, la Campionul Campionilor si la Campionatul Regatului Unit.