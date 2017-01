Sătmăreanul care a câştigat maratonul de la Nanakusa speră să repete isprava şi peste 3 ani la JO din Japonia

Fost component al CS Satu Mare, Daniel Conţ este cotat printre cele mai bune produse ale atletismului sătmărean din ultima vreme. Născut la Vama, în 1995, Daniel a avut o serie de rezultate notabile încă de pe timpul când era antrenat de profesorul Radu Achim. Specialist la 5000 şi 10 000 de metri dar şi la 3000 de m obstacole, Daniel a reuşit să câştige, în perioada când era legitimat la clubul sătmărean, două medalii de aur la Campionatele Naţionale de Juniori şi o medalie de bronz la categoria Tineret (20-23 ani). În 2014 s-a legitimat la LPS CSM Oradea după care, din motive personale dar şi atras de mirajul lirelor sterline, a ales să petreacă un an în Londra. În 2016 a ales să revină în ţară şi să continue cu sportul asta şi fiindcă îşi făcuse o siguranţă financiară dată de bănuţii strânşi în capitala Angliei.

Big in Japan

Pe data de 8 ianuarie, 2017, în incinta complexului sportiv Matsudo Athletics Park din orașul Matsudo, a avut loc cea de-a 62-a ediție a Maratonului Nanakusa, organizat de primăria orașului Matsudo. Participarea atleților români la această manifestare sportivă a devenit deja o tradiție, anul acesta țara noastră fiind reprezentată de Laviniu Mădălin Chiș (19 ani) și Vasile Daniel Conț (22 de ani), ambii legitimați la LPS CSM Oradea.

“În Japonia am fost invitat să alerg la un concurs de 10km dar participarea noastră a fost mai mult ca să întărim relaţia dintre atletismul românesc şi cel japonez în vederea participării la Olimpiada din 2020 ce se va desfăşura în Tokyo. Ei au vrut să ne arate despre cultura lor dar şi cum se prezintă bazele sportive iar noi le-am dezvăluit despre cultura noastră.” ne-a declarat atletul.

Maratonul Nanakusa este o manifestare sportivă anuală, cu o lungă tradiție, anul acesta ajungând la ediția nr. 62. Maratonul este organizat de primăria orașului Matsudo în colaborare cu diverse asociații și organizații sportive. Interesant este faptul că orașul Matsudo a fost declarat în decembrie 2016 oraș gazdă al echipei olimpice române la Jocurile Olimpice din Tokyo.



Printre invitații speciali ai organizatorilor s-au aflat Excelența Sa, d-na Tatiana Iosiper (ambasador al României în Japonia) precum şi alţi membri ai ambasadei române de la Tokyo. Aceștia au alergat în cursa de 2 km alături de primarul orașului Matsudo și de soția acestuia.

Spre bucuria delegaţiei României, Daniel Conţ a reuşit o performanţă spectaculoasă, câştigând cursa de 10 kilometri (teren variat) în 30 de minute și 50 de secunde.O performanţă deosebită venită într-o ţară în care atletismul este un sport foarte respectat.

Visează la Olimpiadă

“După concurs am fost cu doamna ambasador a României din Japonia, cu domnul consul şi cu viceprimarul oraşului Matsudo să luăm prânzul. După aceea am fost la muzeul cu costume de samurai unde ne-au îmbrăcat şi pe noi aşa, ceea ce mi-a dat o senzaţie deosebită. Pe urmă am fost la un curs de caligrafie unde am deprins cum stă treaba cu simbolurile japoneze. Am fost de asemenea invitaţi la o mică petrecere unde s-au servit specialităţi culinare româneşti şi unde a fost invitată şi presa pentru care am dat interviuri. Zilele următoare am vizitat două licee care ne-au fost prezentate în amănunţime, ba chiar am facut si un antrenament cu atleţii de acolo. Am fost la primărie să ne facem poze , dar şi la ambsadă unde am mai discutat cu doamna ambasador. si am facut niste poze. În rest am fost şi am vizitat toate punctele turistice, inclusiv cea mai înaltă clădire din Japonia (Skytree). Am avut parte de nişte gazde foarte ospitaliere care ne-au primit cu căldură si care au avut grijă să nu ne lipsească nimic. Mi-a plăcut foarte mult de ei” afirmă tânărul atlet.

Desigur că după ce a avut parte de această experienţă japoneză, Daniel speră să o repete şi peste 3 ani, atunci când aici se vor desfăşura Jocurile Olimpice. Este conştient ca aceasta cere multe sacrificii însă aşa cum ne-a declarat lui nu-i este frică de muncă. “Ar fi visul pe care şi-l doreşte orice sportiv din lumea aceasta, cel de a participa măcar o dată în viaţă la Olimpiadă. Pentru asta muncesc enorm şi cu gândul ăsta mă trezesc în fiecare dimineaţă. Mă pregătesc să fac baremul la 10 000m şi poate şi la 5000m. Trebuie să trag foarte tare, câte două antrenamente zilnic în afară de duminică şi un volum de 600 km pe săptămână aproximativ, şi pe lângă toţi aceşti kilometri trebuie să am grijă să nu mă accidentez şi să nu intru în oboseală dar şi multe altele” încheie atletul.

Nicolae Ghişan