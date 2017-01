Sătmărenii iau cu asalt sălile de sport în luna ianuarie

Numărul sătmărenilor care trec pragul unei săli de sport, mai ales în prima lună a anului, a crescut semnificativ. Pe lângă distracție, sărbătorile de iarnă au adus cu ele și câteva kilograme în plus, care pot dispărea cu ușurință prin alegerea exercițiilor de sport potrivite.

Energy Kardio Club, singura sală din județul Satu Mare cu antrenamente funcționale, vine din nou în întâmpinarea sătmărenilor cu oferte pentru toate gusturile. Antrenorii recunosc că, dacă până acum sătmărenii nu s-au înghesuit să facă sport, în luna ianuarie lucrurile se schimbă.

”După ce au trecut sărbătorile, foarte mulți au început să vină la antrenamente pentru a arde caloriile puse în timpul sărbătorilor. Într-adevăr se vede și la noi la sală, precum se vede și în celelalte săli”, a declarat Anzik Arnold, managerul clubului.

Chiar dacă există un număr mare de clase, antrenorii încearcă întotdeauna să elimine monotonia actualilor clienți, dar și să atragă oameni noi către sălile de sport. Anul acesta la Energy Kardio Club clase noi, pentru toată lumea, așteaptă să fie descoperite de iubitorii de sport. Virtual Cycling este o altă noutate pentru județul Satu Mare, care poate fi încercată doar în cadrul claselor Energy Kardio Club.

”Am schimbat multe clase, am introdus multe clase. Am introdus multe clase care nu sunt și nici nu au fost, sau poate nu știm noi de ele. Noi am inventat și am introdus clase precum virtual cycling. Asta înseamnă că clientul poate să vină oricând la sală, pedalează după un program bine stabilit. Avem programele pe un laptop care este conectat la un ecran LCD, și toată lumea pedalează după programul respectiv. Ceea ce am mai introdus, ca să putem să aducem și clienții care nu au mai fost la sală, poate pentru că le este frică de antrenamentele în grup pentru că le consideră prea grele. Avem sală de crossfit, avem programele stabilite de crossfit. Clientul intră la noi, îi arătăm care este programul exact, ce i s-ar potrivi sau ar putea să facă cu ușurință, după care poate să facă el singur. Suntem lângă el ca să îl ajutăm, dar poate să facă singur, după posibilitățile lui”, a adăugat managerul clubului.

Energy Kardio Club este format din trei săli: sală de indoor-cycling (biciclete), sală de aerobic și o sală de crossfit. Antrenamentele care se desfășoară în cadrul sălilor sunt: cycling, bodyART & bodySHAPE & deepWORK, bodypump, funcional&circuit training, karate, kardio step, kardio kick-boxing, military workout, steel tonic, tae-bo, trx. Concept unic în județul Satu Mare, Energy Kardio Club vine la dispoziția sătmărenilor cu opt antrenori profesioniști, care îi conduc pe clienți în lumea sportului și a stării de bine. Clienții pot beneficia și de programe de nutriție, personalizate, pentru a îmbina alimentația sănătoasă cu sportul, astfel rezultatele fiind evidente într-un timp mult mai scurt. Totodată, Energy Kardio Club deține cea mai mare sală de indoor-cycling din județul Satu Mare, oferind clienților 20 de biciclete la dispoziție și antrenamente vesele și energice. Antrenamentele se adresează oricărei categorii de vârste, chiar și copiilor, care se pot înscrie la cursurile de karate. În județul nostru, acest concept unic de slăbire și tonifiere este disponibil doar în cadrul Energy Kardio Club. Energy Kardio Club se află în incinta mall-ului Satu Mare Shopping Plazza, de pe strada Golescu, nr. 43, la etajul 4. Telefon: 0770 – 765 – 371.

