Service-urile auto, luate cu asalt de sătmăreni

Service-urile auto sunt foarte aglomerate în această perioadă. De vină sunt atât temperaturile foarte scăzute din ultima vreme, dar și multitudinea de accidente produse de la începutul anului și până acum. Mecanicii nu mai știu cum să facă față cererii extrem de mari.

Solicitări aproape duble

Iarna îi îmbogățește, la propriu, pe proprietarii service-urilor auto din Satu Mare. Numărul mare de accidente produse în ultima vreme a aglomerat foarte mult activitatea acestora.

Proprietarul unui service auto din Satu Mare ne-a declarat că pur și simplu nu mai poate face față cererilor.

”După Anul Nou am avut foarte multe solicitări. Aproape că s-au dublat. Și asta nu este doar la mine. Am vorbit cu colegi de-ai mei din breaslă și la fel este peste tot. Mulți dintre noi nu am deschis decât în 9 ianuarie, așa că ne-am cam aglomerat în această perioadă. Nu mai luăm mașini decât pe bază de programare. În această lună nu mai am loc”, ne-a declarat patronul de service auto sătmărean.

Accidente în număr mare

Însă, în cea mai mare parte, aglomerația de la atelierele auto este cauzată de numărul mare de accidente produse în ultima vreme.

”Au fost foarte multe accidente. Poate mai multe ca niciodată. Nu se poate spune că au fost cine știe cât de grave. Trebuie schimbate aripi, capote, bare de protecție. Însă nu avem doar astfel de probleme. Mulți sătmăreni nu și-au pregătit cum trebuie mașinile pentru iarnă. De exemplu, un sătmărean a venit să-și schimbe cauciucurile de vară doar în data de 9 ianuarie”, ne-a mai spus sătmăreanul.

În această situație, mecanicii fac ore suplimentare serioase pentru a ajunge la o normalitate în ceea ce privește activitatea service-urilor auto din Satu Mare. Chiar și în aceste condiții, sătmărenii sunt nevoiți să stea cu mașina în service și câte două săptămâni.

Cristian Stan