“Şi mâine v-o dau”

Aflat intr-un razboi din ce in ce mai dur cu CSA pentru numele echipei de fotbal Steaua Bucuresti, Gigi Becali s-a aratat dispus, cel putin la nivel declarativ, sa renunte la club in favoarea fostelor glorii si a anuntat pretul pentru care ar face-o.

Intr-un dialog la televizor cu Gabi Balint, jucator din generatia de la Sevilla, Becali i-a transmis acestuia ca ar renunta si maine la Steaua pentru recuperarea banilor investiti.

“Veniti voi maine si va dau Steaua. Calculam cati bani am de recuperat, imi iau 5-6 jucatori si va dau Steaua cu tot. Eu nu am scos pana acum din club niciun ban in afara de cei investiti de mine. Am facut niste calcule si in momentul asta Steaua valoreaza 16-17 milioane de euro”, a declarat Becali la Digi Sport.

Patronul ros-albastrilor a mai spus ca-si va lua cativa jucatori pentru a merge la o alta echipa.

“Ii iau pe Alibec, Tanase, Popescu, Amorim, Gnohere si inca unul, merg la o alta echipa sa castig campionatul din primul an. Noua baza nu le-o dau, pentru ca pe ei ii lasa oricum Talpan sa se antreneze in Ghencea”, a mai spus Becali.