Și Radwanska e… out!

Poloneza Agnieszka Radwanska a parasit, joi, in turul al doilea, turneul Australian Open dupa o infrangere in doua seturi la Mirijana Lucic-Baroni. Croata in varsta de 35 ani s-a impus, cu 6-3, 6-2, dupa o ora si trei minute in care a biciuit-o pe ocupanta numarului trei mondial cu puternicele sale lovituri in special pe forehand. De doua ori se mai intalnisera Radwanska si Lucic-Baroni pana la disputa gazduita de Margaret Court Arena, fara ca poloneza sa fi cedat vreun set in fata mai slab cotatei sale adversare. Lucic-Baroni, locul 79 mondial in prezent, ajunge in premiera in turul 3 la Australian Open dupa sapte participari la rand in care a fost eliminata inca din primul tur. Pentru Radwanska este o eliminare mai mult decat surprinzatoare, in contextul în care aceasta este dubla semifinalista in Grand Slam-ul de la Antipozi, in 2014 si 2016. Radwanska nu a mai pierdut inaintea turului 3 la un turneu major din 2015, cand era scoasa in runda inaugurala la Roland Garros. Simona Halep, primul mare cap de serie eliminat la editia din acest an a Australian Open, a pierdut de doua ori in fata lui Lucic-Baroni, in 2014 la US Open si un an mai tarziu la Roland Garros.