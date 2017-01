Şi totuşi … hotărârea trebuie să fie hotărâre!

Regret să constat că o hotărâre a Consiliului Judeţean, discutată în comisii, votată în plen şi vizată de prefectul judeţului, nu a devenit hotărâre!

Mulţi ani am fost consilier, dar n-am întâlnit aşa ceva şi nici n-am putut să-mi închipui că s-ar putea întâmpla. Cu şase ani în urmă s-a încheiat între Primăria Beltiug şi Consiliul Judeţean un act de colaborare pentru finalizarea Băilor Beltiug, băi care au funcţionat de prin anii 1750, la stabilirea şvabilor aici. Un contract de colaborare, cu participarea C.J. cu o sumă de 12 mil. lei, eşalonată până la terminarea lucrărilor, iar în final C.J. va încasa 50 % din venituri. Sigur, hotărârea a fost parafată şi semnată de preşedintele de atunci, dl. Csehi Arpad, şi de secretara Elena Crasnai, oameni de toată încrederea. Acest proiect a fost aprobat de Guvern, trecându-l de interes naţional. S-au schimbat oamenii pe parcurs, ca după orice alegeri, s-au schimbat şi dintre consilieri, dar proiectul a rămas, parcă, o greutate pe cei veniţi şi nu o obligaţie de a continua proiectele începute sau votate. Este o pacoste pe noi când neglijăm ce au făcut bine înaintaşii, neţinând cont de eficienţa lor.

Acolo, la Băile Beltiug, pe o suprafaţă imensă, s-au realizat lucrări demne de luat în seamă: drum asfaltat, introducerea curentului, stâlpi ornamentali, parcări amenajate, terenuri de sport, staţia de epurare, asigurarea apei potabile, prin cădere, dintr-un rezervor de 200 m3, totul îngrădit şi protejat.

Mai mult, s-a construit hotelul cu 43 de camere şi 98 de locuri de cazare, cu demisol şi subsol pentru bazin interior, cabinete medicale de terapie şi tratament. Clădirea este ridicată în roşu, urmând să se tencuiască şi să se mobileze. Mai mult, s-a făcut forajul la o adâncime de 1600 m, iar apa caldă, de 36 – 38 grade C curgea în neştire pe şanţuri. Acum este oprită până la terminarea lucrărilor. Să ai, pe lângă toate acestea şi canalizare, să ai un peisaj minunat, un aer curat şi o gospodărire aproape total şvăbească, să ai localnici care doresc aceste băi să funcţioneze şi să amâni de la alegeri la alte alegeri, este un păcat! Mare păcat! Am citit cele două amânări de termene făcute de C.J. şi nu vreau să le comentez cu folosirea cuvântului „sintagmă”, care nu sună şi nu se potriveşte cu conţinutul textului. Totuşi, în final, au stabilit un termen: 31 dec. 2016.

Sigur, bugetul este în lucru şi sunt convins că şi primarul Bartok Gurzău Ioan, că preşedintele nostru, dl. Pataki Csaba, va înţelege utilitatea şi beneficiile aduse de aceste băi, 50 % fiind automat ale Consiliului Judeţean. Câte familii de şvabi plecaţi în Germania, cu prieteni, cu vecini, cu grupuri organizate, câţi cetăţeni ai judeţului şi ţării s-ar bucura de serviciile oferite de gospodarii din Beltiug şi judeţ!

Dacă într-un judeţ ar exista o astfel de bogăţie dată de Bunul Dumnezeu, n-ar sta pe gânduri şi… treptat ar deveni unul căutat şi s-ar îmbogăţi.

În orăşelul Beiuş şi în Oradea, încălzirea instituţiilor şi a multor locuinţe se realizează cu astfel de apă. Ce economicos şi plăcut să-ţi realizezi temperatura de la caloriferul camerei! Ne-a dat Dumnezeu, dar nu ne poate băga în straiţă! Să nu stăm pasivi, având aproape totul făcut (de fapt lucrurile grele sunt efectuate). Mă bazez pe faptul că dl. preşedinte, atunci când s-a votat acordul cu Primăria Beltiug, era director la C.J. şi ştie despre ce este vorba. Am realizat o emisiune televizată „Oameni şi fapte” la primărie, cu dl. primar şi am studiat toate actele privind contractul. Ar fi păcat să vină o firmă străină şi să profite de 50% din venituri, cu care s-ar putea realiza şi alte lucruri la nivelul judeţului. Emisiunea poate fi urmărită sâmbătă, 28 ianuarie, ora 21.00, marţi, ora 16.00 şi vineri, ora 22.00. Am filmat şi la faţa locului pentru a vedea realizările efectuate până acum. E bine s-o urmăriţi şi să vă spuneţi părerea asupra necesităţii acestor băi, făcătoare de sănătate pentru noi toţi! Cu gânduri bune, de optimism pentru primar şi pentru preşedinte!

Teodor Curpaş