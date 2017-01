Sinucideri pe bandă rulantă la Satu Mare

Numărul sinucigașilor a crescut alarmant în Satu Mare. Doar de la începutul anului și până în prezent, trei bărbați au ales să-și încheie, în mod brutal, socotelile cu viața. Cine știe câți or mai fi încercat acest lucru. Ultimul a făcut-o chiar ieri, sub Podul Decebal.

Spânzurat sub Podul Decebal

Autoritățile au fost alertate ieri dimineață că, sub Podul Decebal, înspre Finanțe, a fost găsit un bărbat spânzurat cu o sârmă de una dintre conductele care trec pe sub pod. În scurt timp la fața locului au ajuns pompierii, SMURD și Poliția. Cei de la SMURD l-au coborât pe sinucigaș din laț, însă nu au mai avut ce să facă decât să constate decesul persoanei.

Este vorba despre un bărbat de aproximativ 50 de ani și pare a fi un om al străzii, cel puțin după îmbrăcăminte. Potrivit unor declarații ale unor persoane apropiate victimei, bărbatul ar mai fi încercat să se mai spânzure de două ori până acum.

La fața locului au ajuns legiștii care au preluat cadavrul care a fost dus la Morgă pentru a-i fi făcută autopsia. Polițiștii au demarat o anchetă. La prima vedere, nu sunt urme de violență, astfel că cea mai plauzibilă ipoteză în cazul acestui deces este sinuciderea.

Alte sinucideri prin spânzurare

Din păcate, nu este singurul care a recurs la acest gest dramatic. În data de 13 ianuarie, un bărbat de aproximativ 80 de ani şi-a pus capăt zilelor în anexa locuinţei sale de pe B-dul Lucian Blaga. Bărbatul era cu un vecin, se pregăteau să pună porcul la afumat. Vecinul s-a dus până acasă, iar când s-a întors, l-a găsit spânzurat într-o anexă. El a sunat imediat la 112, la faţa locului a ajuns un echipaj de terapie intensivă şi unul de poliţie. În ciuda manevrelor de resuscitare, bătrânul nu a mai putut fi salvat.

Conform vecinilor, el a mai avut o tentativă de suicid în urmă cu cinci ani. Atunci a fost internat la Psihiatrie şi părea să îşi fi revenit.

La începutul anului, un bărbat de 61 ani din municipiul Satu Mare s-a spânzurat în apartamentul său din cartierul 14 Mai. Se pare că bărbatul ar fi avut probleme cu alcoolul şi datorii, el amenințând de mai multe ori că îşi pune capăt zilelor. Nu a mai rezistat și a decis să-şi pună capăt zilelor, spânzurându-se cu un cablu de fibră optică de ţeava de la gaz.

