Țeparii mișună în jurul Aeroportului Satu Mare

Odată cu triplarea numărului de pasageri pe Aeroportul Satu Mare, în jur au reapărut și țeparii. Aceștia încearcă să vândă credulilor “aur” sub diferite pretexte.

Un tânăr sătmărean povestește despre un bărbat, aflat într-un Rover gri, cu volan pe dreapta, care se dă drept turc, și care îi oprește pe șoferi încercând să le vândă aur sub pretextul că a rămas fără combustibil și că are nevoie de bani pentru a ajunge la Budapesta.

”Venind spre Satu Mare, în zona aeroportului, un tip lângă o mașină mi-a făcut insistent semn să mă opresc. M-am gândit că are o defecțiune și să-l ajut. Am dat geamul jos și m-a întrebat dacă știu engleza. Părea dubios. Vorbind în engleză, tipul îmi spune că este turc (părea rom) care lucrează în Germania și că a fost trimis la București de unde a ajuns la Cluj și unde și-a pierdut actele împreună cu cardul și nu mai avea bani de combustibil. Spunea că telefonul său nu are rețea. A vrut să-mi ofere niște inele de ”aur” pentru 100 de lei ca să-și cumpere combustibil pentru a ajunge la Budapesta”, povestește sătmăreanul care, simțind că este vorba despre o țeapă, și-a văzut mai departe de drum.

Sătmăreanul le atrage atenția șoferilor că este vorba despre un bărbat care are un Rover gri cu volan pe dreapta și cu numere de Anglia. ”Dacă îl vedeți vă sfătuiesc să nu vă opriți pentru că este clar că este vorba despre o șmecherie a unuia care a ajuns și el acasă din Anglia și i s-au cam terminat banii”, mai spune sătmăreanul. Așadar, atenție mare la semnalul cui opriți și fiți vigilenți să nu luați o țeapă de zile mari.

Cristian Stan