Trecerea în rezervă a lui Coldea arată că s-a creat un prejudiciu SRI

Fostul deputat Elena Udrea a declarat, miercuri, la sediul ÎCCJ, că trecerea în rezerva a lui Florian Coldea demonstrează că s-a creat un prejudiciu la nivelul SRI, precizând că ea nu şi-a putut proba afirmaţiile legate de Coldea, Ghiţă fiind însă “prevăzător”.

“Sigur este o problemă la nivelul instituţiei SRI faţă de domnul Coldea şi această trecere în rezervaă categoric arată că s-a creat un prejudiciu instituţiei şi până vor găsi dacă e sau nu e vinovat, au preferat să îl scoata. Acum cred că afirmatiile pe care le face (n.r. Sebastian Ghiţă) sunt adevărate şi le şi probează. El le poate proba, eu nu am putut să probez ce am spus, pentru că eu nu am avut nici înregistrări, nici facturi, dar Ghiţă a fost prevăzaător, si-a făcut probe de-a lungul timpului şi dovedeşte ceea ce acuză”, a declarat Elena Udrea.

Fostul deputat susţine că speră că se vor lua în considerare şi declaraţiile ei potrivit cărora fostul ei soţ, Dorin Cocoş, i-ar fi spus că, la solicitarea lui Florian Coldea, i-a dus 500.000 de euro lui Sebastian Ghiţă, pentru a-şi finanţa televiziunea.

“Cred că asta e doar începutul, chiar dacă văd că sistemul încearcă să scape cu sacrificarea lui Coldea, probabil şi a altora, lucrurile nu se vor opri aici pentru că e prea putred şi se ştiu foarte multe lucruri. Oamenii vor vorbi, mulţi au şi dovezi şi nu foloseşte nimanui, practic au distrus o ţară. Cred că se vor lua în considerare şi ce am spus eu şi ce au spus alţii. (…) Acum e o victorie a domnului Ghiţă, care a dovedit că oricât de abil şi capabil s-a crezut Coldea să conducă chiar Romania, s-a lăsat în mâinile lui Ghiţă, l-a filmat, l-a înregistrat, i-a făcut poze, facturi false, adica… jenant”, a mai spus Elena Udrea.

Intrebată despre înregistrările în care fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, vorbeste despre intervenţii în anumite dosare, Elena Udrea a precizat că Sebastian Ghiţă “e foarte prevăzător, înregistrează pe toată lumea, inclusiv pe preşedinte.”

Elena Udrea s-a prezentat, miercuri, la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru un nou termen în dosarul Gala Bute. La şedinţa de judecată au fost audiaţi patru martori, unul dintre aceştia fiind fostul ei soţ, Dorin Cocoş.