Trupa Placebo aniversează 20 de ani printr-un concert în Bucureşti, pe 28 iunie, la Arenele Romane

Placebo, una dintre cele mai apreciate şi influente formaţii ale ultimelor decenii, a ales să celebreze 20 de ani de carieră printr-un concert special în România, ce se va desfăşura pe 28 iunie, la Arenele Romane.

În concertul programat pe 28 iunie, la Arenele Romane, publicul îi va însoţi pe Brian Molko, Stefan Olsdal & co. într-o călătorie retrospectivă parcurgând 20 de ani, şapte albume de studio incluse în top 20 şi zeci de amintiri şi stări de spirit inspirate de ritmurile captivante şi de versurile intrigante ale unor piese ca “Pure Morning”, “The Bitter End”, “Every me and Every You” sau “Teenage Angst”.

Despre turneul aniversar, frontman-ul Brian Molko a declarat: “Să zicem doar că setlistul va cuprinde piese pe care am jurat că nu o sa le mai cântăm vreodată. Fanii au fost foarte răbdatori cu noi din moment ce nu am cântat decât rareori cele mai de succes materiale ale noastre, astfel că am decis să le oferim ceea ce vor să audă. Aniversarea a 20 de ani reprezintă momentul perfect pentru asta. Turneul este dedicat fanilor noştri, dar este o şansă şi pentru noi să ne revizuim începuturile. Deci, dacă vreţi să ne vedeţi cântând “Pure Morning” sau “Nancy Boy”, piese pe care nu le-am mai interpretat în aproape 10 ani şi s-ar putea nici să nu o mai facem în viitor, vă aşteptăm la concerte! V-am pregătit şi alte surprize”. Placebo a marcat împlinirea a 20 de ani de activitate prin lansarea compilaţiei “A Place for Us to Dream”. Aceasta cuprinde 36 de piese, ilustrative pentru evoluţia formaţiei de-a lungul timpului, marcând cu atenţie angoasa, exuberanţa, diversitatea, nesupunerea şi exultarea care au caracterizat parcursul trupei.