Țuțuianu: Conducerea SRI, audiată pe 25 ianuarie; subiectele vizate – cazul Coldea și bugetul instituției

Comisia parlamentară de control privind activitatea SRI va audia conducerea Serviciului Român de Informații pe 25 ianuarie în legătură cu cazul Florian Coldea și bugetul acestei instituții, a anunțat, marți, președintele comisiei, Adrian Țuțuianu.

“Am avut o discuție și am formulat o adresă prin care am solicitat conducerii SRI să fie prezentă pe data de 25 ianuarie, la ora 11,00, la sala comisiei de control, cu două subiecte. Subiectul numărul unu este legat de ceea ce se întâmplă acum în spațiul public — cazul Coldea, subiectul numărul doi este legat de bugetul Serviciului pe 2017. Am convenit cu directorul SRI să vină cu toate documentele care privesc cele două subiecte”, a precizat Țuțuianu.

La audieri au fost invitați directorul SRI, directorii adjuncți și șeful comisiei de anchetă internă din acest serviciu, precum și cei care gestionează problema bugetului.

Țuțuianu a spus că parlamentarii vor primi din partea conducerii SRI “toate datele, toate informațiile, inclusiv raportul comisiei de anchetă”.

“Comisia SRI are atributul de a verifica legalitatea funcționării acestui serviciu. Faptul că domnul Coldea este astăzi într-o altă situație nu anulează dreptul acestei comisii de a verifica, de a lămuri în ce măsură, în cadrul serviciului, s-au produs sau nu anumite fapte și în ce măsură sunt respectate dispozițiile legale incidente. (…) Pe noi ne interesează în ce măsură au fost respectate dispozițiile legale în activitatea SRI, cu referire la subiectul care face obiectul preocupărilor dvs”, a arătat Țuțuianu.

Directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, a solicitat președintelui Klaus Iohannis trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea, după ce acesta a cerut eliberarea din funcție. Potrivit unui comunicat al SRI, motivele pentru care Coldea a făcut acest gest “țin de demnitatea și onoarea militară și de riscul afectării grave a instituției”.