Ultimul drum pentru Alexandru Panea

Aproximativ 200 de persoane l-au condus ieri pe ultimul drum pe cel ce a fost, până nu demult, omul de administrație, omul politic și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Alexandru Panea. I-au fost alături, în această ultimă călătorie a sa pe pământ, foștii săi colegi, prieteni și cunoscuți, care au alinat durerea familiei îndoliate.

Alături de familia îndurerată

La înmormântarea acestuia, care a avut loc la cimitirul din Botiz, au fost prezenți, printre alții, deputații Romeo Nicoară (PNL) și Magyar Lorand (UDMR), prefectul Radu Bud, subprefectul Tamas Altfatter președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, vicepreședintele Ioan Rus, viceprimarii municipiului Satu Mare, Doina Feher și Adrian Albu, dar și angajați ai Consiliului Județean sau ai instituțiilor subordonate, primari din județ, oameni politici din cele mai reprezentative partide politice, prieteni și cunoscuți.

Slujba de înmormântare a fost oficiată de preotul paroh greco-catolic din Botiz, iar la căpătâiul lui Alexandru Panea au stat tot timpul soția acestuia, Iudita, și fiul Alexandru.

După predica rostită de preot, prin intermediul căruia Alexandru Panea și-a luat rămas bun de la toți cei care l-au cunoscut și și-a cerut iertare de la aceștia, Ioan Rus și prietenul Constantin Demian au mai rostit cuvinte elogiatoare la adresa defunctului.

Alexandru Panea, regretat

Cortegiul funerar, care l-a însoțit pe Alexandru Panea pe ultimul său drum, a fost impresionant și toți l-au regretat pe Alexandru Panea.

”Trăim azi o zi tristă, o zi în care ne-am despărțit de prietenul nostru Sandu și, în egală măsură, de omul de administrație și omul politic Alexandru Panea. Consider că este o pierdere pentru județul Satu Mare, pentru administrația publică din județul Satu Mare, un om care a știut de fiecare dată să se pună în slujba celor din jur. În numele meu personal, în numele Instituţiei Prefectului doresc să transmit sincere condoleanțe familiei și regretăm dispariția prematură”, a spus prefectul Radu Bud.

”Dumnezeu să-l ierte pe fostul nostru coleg Alexandru Panea. Îl știu de aproape două decenii, am lucrat mult împreună și pe proiecte și am fost printre norocoșii care a vizitat via lui din Viile Halmeului. A fost un om deosebit și ne-a lăsat și testament câteva idei pe care sigur o să le ducem noi mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a arătat și președintele CJ, Pataki Csaba.

”Este o ocazie foarte tristă și mi se pare nepotrivit să spunem ceva astăzi. Sunt foarte aproape ca vârstă de Sandu, îl cunosc de aproape 20 de ani, am avut o relație bună, am fost prieteni, este o pierdere mare pentru mine și simt ca un gol în suflet. Nu știu cum o să pot trece peste asta. A fost un om important, un om de suflet, a fost o voce. Este un moment în care trebuie să ne gândim la ce ar fi mai bine să facem în viață, dacă are rost să ne chinuim pentru anumite lucruri și dacă avem sau nu aprecierea oamenilor. Să-l ierte Dumnezeu”, a declarat, vizibil afectat, viceprimarul Adrian Albu.

De asemenea, președintele PNL Satu Mare, deputatul Romeo Nicoară, și-a exprimat mâhnirea pentru dispariția celui ce a fost Alexandru Panea, adăugând că este al treilea coleg din marea familie a liberalilor sătmăreni care pleacă la cele veșnice în ultima perioadă.

”Este un moment foarte trist pentru mine fiindcă este al treilea coleg din familia noastră liberală pe care-l conducem pe ultimul drum. Iată acum, în ianuarie, l-am însoțit pe Alexandru Panea pe ultimul drum, anul trecut, în vară, l-am însoțit pe cel ce a fost deputatul nostru, Liviu Dragoș, și înainte pe președintele de onoare al PNL, Popdan Nicolae. Trei personalități marcante ale Organizației PNL Satu Mare. Ne-a întristat acest lucru, ne întristează în continuare. Am învățat de la fiecare din ei câte ceva în această activitate pe care o desfășurăm și de acum înainte rămâne doar să ne amintim de ei, să ne gândim la ceea ce ne-au învățat și să facem cât mai bine ceea ce ne-au lăsat ei moștenire”, a declarat Romeo Nicoară.

După o lungă suferință

Vicepreședintele liberal al Consiliului Județean Satu Mare, Alexandru Panea, a încetat din viață, la doar 61 de ani, în această duminică, 15 ianuarie, după o lungă suferință.

Afinitatea pentru politică a avut-o încă din 1993, ca membru al PL 93, pentru ca în 1996 să devină viceprimarul comunei Halmeu, alegere reiterată apoi ca primar al aceleiași comune. Cariera politică l-a dus și în funcția de consilier județean, iar din iunie 2016 a fost ales vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare din partea Partidului Național Liberal.

Alexandru Panea a fost de nenumărate ori o voce puternică și de caracter atât în ședințele de plen ale partidului, cât și ale Consiliului Județean. Cu o voinţă de fier, s-a achitat cu mult devotament de îndatoririle şi însărcinările ce i-au fost încredinţate de colegii de partid și cetățenii acestui județ.

Dumnezeu să-l odihnească!

Cristian Stan