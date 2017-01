Vedete de la Hollywood îi cântă “I Will Survive” lui Donald Trump

Numeroase vedete de la Hollywood i-au dedicat președintelui ales al SUA, Donald Trump, celebrul cântec al Gloriei Gaynor ‘I Will Survive’, într-un videoclip publicat de revista W, care a devenit viral pe rețelele de socializare, relatează EFE.

Natalie Portman, Amy Adams, Chris Pine și Emma Stone figurează printre actorii care au participat la acest videoclip, postat miercuri, cu câteva zile înainte de ceremonia de învestitură pe 20 ianuarie a magnatului american.

Cântând sau recitând dramatic, actorii au subliniat versurile: “La început îmi era frică, eram paralizat și credeam că nu pot să trăiesc fără tine alături. Dar am petrecut multe nopți gândindu-mă la cât rău mi-ai făcut, am devenit puternic și am învățat să-mi continui viața”.

În acest videoclip, pe ton ironic, apar de asemenea Alden Ehrenreich, Andrew Garfield, Michelle Williams, Joel Edgerton, Hailee Stenfield, Greta Gerwig, Michael Shannon, Dakota Fanning, Taraji P. Henson, Felicity Jones, Dev Patel, Ruth Negga, Mahershala Ali, Lucas Hedges, Naomie Harris, Matthew McConaughey și actrița de origine latinoamericană Anya Taylor-Joy. ‘I Will Survive’, un hit al Gloriei Gaynor în stil disco din anii 1970, a devenit de-a lungul timpului un imn al rezistenței umane folosit mai ales pentru a sprijini revendicările mișcărilor feministe și ale militanților pentru drepturile comunității LGBT (lesbiene, homosexuali, bisexuali și transsexuali).