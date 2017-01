Vedetele de la Hollywood organizează un marş în Washington, după învestirea lui Donald Trump

Vedetele de la Hollywood vor lua parte la un marş al femeilor desfăşurat la Washington, la o zi după inaugurarea lui Donald Trump drept preşedinte al Statelor Unite ale Americii, ceremonia de învestire fiind programată pe 20 ianuarie. Amy Schumer şi Scarlett Johansson vor lua parte la marş.

Actriţa din “Betty cea urâtă” America de Ferrera, care a sprijinit-o pe candidata democrată Hillary Clinton în cursa prezidenţială, va ajuta la organizarea protestului.

Alte actrite care şi-au anunţat participarea la marş sunt Amy Schumer, Scarlett Johansson, Frances McDormand şi Zendaya.

“De la alegeri, atât de mulţi se tem că vocile lor nu vor mai fi auzite”, afirmă actriţa America de Ferrara într-o declaraţie. Scarlett Johansson, care a criticat viitoarea administraţie americană pentru “atacul” împotriva drepturilor femeilor, a declarat că va lua parte la marş parte pentru a-şi face vocea auzită şi pentru a “sta în picioare pentru ceea ce cred”.

Organizatorii spun că se aşteaptă ca mai mult de 100.000 de persoane să ia parte la marşul din 21 ianuarie, organizat la o zi după inaugurarea lui Donald Trump. Chelsea Handler va conduce un marş asemănător în Park City, Utah, unul dintre cele mai bine de 150 de marşuri de solidaritate planificate pe întregul Americii şi în lume, sâmbăta viitoare. Alte staruri care au spus că vor lua parte la marşul de la Washington sunt actriţele din “Orange Is The New Black”, Uzo Aduba, Lea DeLaria şi Diane Guerrero. Organizatorii declară că o serie de alte celebrităţi fie vor participa la marş, fie îşi vor exprima solidaritatea cu demonstranţii în alte moduri. Printre starurile care s-au declarat în acord cu organizatorii marşului se numără Katy Perry, Julianne Moore, Cher şi Debra Messing.