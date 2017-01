Winter Primavera Cup, o nouă ediție reușită

Pe parcursul a doua zile s-a desfasurat la Satu Mare la sala de sport a Colegiului Tehnic Traian Vuia,editia a 3-a,Winter Cup Primavera.

Cmpetitia e organizata de scoala de fotbal Primavera Satu Mare sis a adresat copiilor nascuti in anul 2008 si 2009. La ambele categorii de varsta au participat 12 echipe din nord-vestul tarii iar in acest an, am avut printre participante,echipe cu traditie in fotbalul juvenil si aici putem aminti pe CFR Cluj,Plimob Sighet,Viitorul Zalau,Luceafarul Cluj,Mara Baia Mare,Sporting Cluj,Atletic Zalau,precum si echipele satmarene,Primavera,Il Calcio,Juniorul sau Kinder Carei.

Chiar daca la acest nivel,rezultatele au mai putina importanta,asta in opinia clubului Primavera,vom spune totusi ca la categoria 2008 s-a impus piticii de la CFR Cluj,iar la categoria 2009,Plimob Sighet a reusit sa termine pe prima pozitie.

”Dar, bucuria,pasiunea si ambitia acestor copii de a juca fotbal este marele castig al acestor competitii,iar noi cei care ne ocupam de ei trebuie sa le oferim tot sprijinul nostru pentru a-i ajuta sa faca sport si sa-si indeplineasca idealul de a fi viitor fotbalisti.” Spune antrenorul coordonator al celor de la Primavera, Florin Fabian.

Conducerea clubului Primavera Satu Mare,felicita toti copii,antrenorii si parintii, participanti la aceasta competitie si le dorim mult succes in continuare!