Zeci de disponibilizări colective la început de an

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a fost informată de disponibilizarea colectivă a aproximativ 100 de persoane. Toate persoanele anunțate ca fiind disponibilizate sunt din domeniul construcțiilor, urmând ca acestea să primească sprijinul necesar din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Conform legii în vigoare, persoanele disponibilizate vor beneficia de serviciile de preconcediere acordate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

”La nivelul județului Satu Mare, în ultima perioadă, am fost informați privind disponibilizările colective pentru un număr de 101 persoane. Aceste persoane sunt anunțate ca și disponibilizări în domeniul construcțiilor. Conform Codului Muncii, Legea 53/ART. 68, prin concediere colectivă se înțelege că într-o perioadă de 30 de zile calendaristice agentul economic trebuie să înștiințeze dacă disponibilizează cel puțin 10 salariați, dacă acel angajator are între 20 și 100 de salariați, cel puțin 10% din salariați dacă acel angajator are cel puțin 100 de angajați, și cel puțin 30 de salariați dacă acel angajator are încadrați cel puțin 300 de angajați”, a declarat Simona Derșidan, director AJOFM Satu Mare.

În această perioadă, persoanele disponibilizate primesc sprijin din partea Agenției în legătură cu plasarea pe locurile de muncă vacante la nivelul județului Satu Mare, reorientarea profesională în cadrul unității sau prezentarea cursurilor de formare profesională care urmează să se organizeze prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru a-și găsi un loc de muncă mai ușor.

Ioana Simion