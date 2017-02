Agentul 007 la Satu Mare

Coloanele sonore ale unor filme celebre vor răsuna joi, 9 februarie, în sala de concerte a Filarmonicii „Dinu Lipatti”. Orchestra filarmonicii va fi dirijată de japonezul Shinya Ozaki.

Auditorul va putea asculta melodiile unor filme celebre precum: Moon River, Agent 007, Evita, The Best of the Beatles, Pink Panther, Memoriile unei gheișe și Pirații din Caraibe.

Spectacolul va începe la ora 18.30, iar biletele se pot cumpăra la casieria Filarmonicii ”Dinu Lipatti”.