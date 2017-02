“Am ales cu inima”

Cristina Neagu a semnat pe doi ani cu CSM Bucuresti si explica alegerea de a reveni in Romania dupa patru ani la Buducnost Podgorica.

“E o decizie pe care trebuia sa o iau, dar in cele din urma am ales cu inima”, a spus Neagu.

“Inima mi-a spus ca e timpul sa ma intorc in Romania, dupa ce am jucat patru ani la Buducnost si am invatat tot ce se putea invata din handbal”, a adaugat Neagu.

In varsta de 28 de ani, Neagu a marcat 303 goluri pentru echipa muntenegreana in Liga Campionilor alaturi de care a jucat de trei ori la rand in Final Four.

Nascuta la Bucuresti, Neagu nu a avut posibilitatea de a juca pana acum in orasul sau natal. La 15 ani debuta la Rulmentul Brasov, dupa care facea pasul la Oltchim Rm.Valcea, forta handbalului feminin romanesc ani la randul.

“Puteam castiga Liga Campionilor cu Oltchim in 2013, dar m-am accidentat si niciodata n-am mai avut sansa de a evolua acolo. Acum am alta ocazie si este ceva ce imi doresc din toata inima: sa castig cea mai importanta competitie de club cu o echipa din Romania”, a mai spus Neagu.

Cristina Neagu va fi prezentata la CSM Bucuresti la inceputul lunii martie si va debuta dupa terminarea acestui sezon.

CSM Bucuresti a castigat in 2016 Liga Campionilor chiar la debutul in aceasta competitie dupa o finala decisa la loviturile de departajare contra lui Gyor.

In acest sezon CSM Bucuresti lupta pentru apararea titlului si are sanse mari de calificare in sferturile de finala dupa o prima parte a sezonului ezitanta.