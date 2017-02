Au fost numiți președinții de comisii

Comitetul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare s-a întrunit marţi în şedinţă. Au fost prezenţi Ştefan Szilagyi, Zoltan Pataki, Constantin Por, Simon Elek, Dacian Nastai, Mihai Sabău, Alexandru Vincze.

În cadrul întâlniri s-au ales preşedinţii comisiilor din cadrul AJF.

Iată numele președinților de comisii: Zoltan Pataki (Comisia de disciplină), Istvan Kovacs (C. de arbitri), Dorel Ziman (C. de juniori), Mihai Sabău (C. tehnică), Florin Mulcuţan (C. împotriva violenţei în sport), Constantin Por (C. de observatori), Bogdan Brudaşca (C. de disciplină juniori), Borsy Vincze Katalin (C. medicală), Ionuţ Bujor (C. pentru statutul jucătorului), Olimpiu Buzilă (C. de apel), Bogdan Tincu (C. de competiţii).

Propuneri pentru înfiinţarea unori noi comisii vor fi hotărâte înainte de sezonul 2017-2018, după Adunarea Generală.

La propunerea lui Mihai Sabău, Comitetul Executiv a aprobat ca zilele de începere a campionatelor de juniori C, D, E să fie stabilite pe 7 martie, la sediul AJF.

Un al punct aprobat spune că prima zi de înscriere pentru cursul de UEFA licenţă “C” să fie 6 martie 2017, iar ultima zi să fie 10 aprilie 2017.