Au început Naţionalele de şah pentru Copii, Juniori şi Tineret

La Baile Felix se desfăşoară între 1-12 februarie 2017, Campionatele Naţionale de şah rezervate copiilor, juniorilor şi categoriei tineret.

Participă şahişti la categoriile 8,10,12,14,16,18,20 de ani, fete si baieti, mai precis cateva sute de sahisti din toata tara.

Miza consta in calificarea la Campionatul European – locurile 2 din fiecare grupa la sah clasic; respectiv Campionatul Mondial- locurile 1 din fiecare grupa la sah clasic, care se vor desfasura in Brazilia ( 8,10,12 ani) si Uruguay ( de la 14 ani in sus)

Din Satu Mare participa cele două cluburi : LPS si UNIO Satu Mare.

LPS Satu Mare are 10 sportivi:

6 fete: Jakab Kincso; Ardelean Lorela; Covrig Larisa; Hejja Irisz; Cimpean Andra; Balan Briana

baieti: Geiger Alex; Ilonczai David; Dicu Dan ; Mongescu Victor

Şapte dintre cei 10 sătmăreni au adus medalii nationale pentru LPS in ultimii 2 ani, astfel ca ar fi sanse bune si acum spune antrenorul Ardelean Catalin.

UNIO Satu Mare a făcut deplasarea cu 5 sportivi: Salajan Stefania; Foitos Angelo; Hejja Adam; Szegedi Matyas; Negru Vlad.

Antrenori: Pall Zoltan, Lazar Ludovic si Levay Sorin