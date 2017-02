Baftă, băieți!

Campionatul ligii a 2-a se reia în acest week end. Se joacă etapa cu numărul 20, prima din acest an iar Olimpia Satu Mare are o deplasare extrem de dificilă la una dintre candidatele la promovare.

Elevii lui Bogdan Andone joacă la FC Brașov și, chiar dacă clubul de sub Tâmpa are încă mari emoții cu falimentul, Olimpia nu se poate cosidera favorită…

”Vrem să scoatem un rezultat pozitiv. Și un egal ar fi bun” a spus antrenorul Bogdan Andone joi seara la Nord Vest TV însă tehnicianul galben-albaștrilor a punctat că a pregătit meciul la victorie pentru că asta le cere mereu băieților. ” Noi vrem să câștigăm toate meciurile. Dacă va fi să avem culoar de promovare e clar că nu ne vom da laoparte…Doar că avem un program dificil cu doar patru meciuri acasă în această primăvară, așa că trebuie să luăm totul pas cu pas” a amintit Bogdan Andone.

Olimpia vine după o perioadă bună de pregătire cu un cantonament în Cipru și după câteva achiziți interesante. Voicu, Daminuță, Roșu sau Ursu au venit la Satu Mare și așteaptă debutul în tricoul galben-albastru.

De partea cealaltă la FC Brașov s-a plătit un salariu din restanțe iar antrenorul Cornel Țălnar visează la promovare chiar dacă în mai clubul ar putea fi declarat în faliment…

FC Braşov s-a despărţit de mai mulţi jucători, cei mai importanţi fiind Leca, Manole şi Răsdan. La capitolul veniri, „stegarii“ speră să fi dat lovitura cu Enceanu şi Chitoşcă, împrumutaţi de la Steaua, cu Ichim, un fundaş central adus de la Botoşani, cu portarul Mutu revenit de la Sepsi, dar şi cu cîţiva jucători tineri, Tripşa, Cristil, Angelescu sau Robert Moldoveanu.

Brașovenii s-au pregătit doar pe plan local iar amicale au jucat doar cu echipe modeste din ligile inferioare din zonă…

Ce spune Țălnar?

Antrenorul brașovenilor, Cornel Ţălnar se aşteaptă la un meci de luptă cu Olimpia, în primul rînd din cauza stării terenului. „Cred că dacă timpul ne ajuta puţin, la ora meciului cu Olimpia am fi fost puşi la punct din toate punctele de vedere. Din păcate, doar miercuri am făcut primul antrenament pe un teren de fotbal, după aproape 40 de zile de pregătire în care zăpada nu ne-a permis să ne antrenăm aşa cum am fi dorit. E greu să ajungi la o formă optimă în doar cîteva zile. Sper ca împreună cu băieţii care au rămas din vechiul lot, alături de cei care au venit în această pauză competiţională, chiar dacă unii au venit pe ultima sută de metri, să reuşim să formăm un lot competitiv şi să ne batem pentru promovare. Cu Olimpia va fi foarte greu în primul rînd din cauza terenului, am înţeles că sîmbătă va ploua, astfel că sînt mari şanse să jucăm în noroi. Cine e mai deştept, cine se va adapta mai bine la condiţiile de joc va avea cîştig de cauză. Sper ca băieţii să dea totul şi să cîştigăm acest meci pentru a rămîne în lupta pentru promovare. Din punct de vedere fizic eu cred că stăm destul de bine. Avem mare nevoie de cele trei puncte în meciul cu Olimpia pentru a ne bate cu şanse reale la promovare“, a prefaţat antrenorul Cornel Ţălnar.

Partida FC Brașov-Olimpia va începe la ora 12,30 și va fi difuzată pe Dolcesport 1 și Digisport 1.

Programul etapei a 22-a:

25 februarie, ora 11:00

Academica Clinceni – CS Afumaţi

Luceafărul Oradea – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Foresta – ASU Poli Timişoara

25 februarie, ora 12:30

FC Braşov – Olimpia – tv

26 februarie, ora 11:00

Dacia Unirea Brăila – UTA Bătrâna Doamnă – tv

CS Mioveni – Dunărea Călăraşi s a jucat aseara dupa inchiderea editiei

Metalul Reşiţa – Unirea Tărlungeni 3-0. Nu se dispută

CSM Râmnicu Vâlcea – CS Baloteşti 0-3. Nu se dispută.

Juventus Bucureşti stă, deoarece Şoimii Pâncota a fost exclusă în tur.

Chindia Târgovişte stă, deoarece ACS Berceni s-a retras în tur.