Brigada norvegiană la Astra Giurgiu – Genk

Meciul dintre Astra Giurgiu si Genk, programat joi seara de la 20:00 in 16-imile Europa League, va fi condus de o brigada de arbitri din Norvegia. Svein Oddvar Moen va oficia la centru, urmand a fi ajutat de tusierii Kim Thomas Haglund şi Magnus Lundberg. Arbitri adiţionali vor fi Svein-Erik Edvartsen şi Tore Hansen, iar arbitru de rezervă a fost desemnat Jan Erik Engan. Moen nu a mai arbitrat niciodata pana acum vreo echipa romaneasca in cupele europene. In 2012 a condus la centru amicalul Elvetia – Romania (0-1), iar un an mai tarziu a oficiat la partida Romania – Turcia (0-2) din preliminariile Cupei Mondiale din Brazilia. Moen a arbitrat in acest sezon doua meciuri din grupele Europa League, o partida din preliminariile Cupei Mondiale si o alta intalnirea din playoff-ul Ligii Campionilor.