Ce finală!!!

Dupa o asteptare de aproape doi ani englezul Stuart Bingham ridica un nou trofeu deasupra capului.

Surprinzatorul campion mondial din 2015 l-a invins, duminica seara, cu 9-8, pe conationalul sau Judd Trump in finala Openului Galez de la Cardiff.

Bingham l-a spulberat in semifinale pe Robert Milkins, cu 6-0, si a continuat forma buna in prima parte a finalei cu Trump, cand a condus cu 4-0 si 5-2.

In cele din urma sesiunea decisiva a inceput de la 5-3, iar prima repriza i-a apartinut lui Trump. Jucatorul originar din Bristol egala scorul in premiera dupa 12 jocuri, pentru ca mai apoi sa treaca in premiera la conducere, cu 8-7.

Bingham a avut nervi de otel in jocul 16 cand, dupa o disputa tactica de senzatie, l-a prins pe Trump intr-un snooker dificil cu bila alba in spatele bilei albastre si cu 22 de puncte maxim disponibile pe masa.

Trump a gasit bila maro undeva in apropierea buzunarului verde, dar n-a facut decat sa o dezvolte suficient pentru Bingham sa-si dezvolte de acolo break-ul castigator prin care trimitea meciul in decisiv.

Ambii jucatori au trecut pe rand la conducere in decisiv si in cele din urma se parea ca sansa ii surade lui Trump. Acesta a pierdut insa pozitia bilei albe si a ales sa sparga mini pachetul de bile rosii.

O eroare tactica prin care i-a lasat pozitie de atac lui Bingham la buzunarul superior drept si fostul campion mondial nu putea sa rateze o astfel de oportunitate.

Bingham a castigat astfel in premiera Openul Galez si ajunge la patru turnee de puncte adjudecate in cariera, in timp ce Trump rateaza premiera de a triumfa in doua turnee de puncte in acelasi sezon.

Ne aducem aminte ca Judd Trump a castigat in octombrie 2016 prima editie, si speram nu singura, a Mastersului European de la Bucuresti, dupa o finala in care l-a invins, cu 9-8 de la 6-8 pe marele Ronnie O’Sullivan.