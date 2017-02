Claudiu Bumba a ajuns la Dinamo Bucureşti

Dinamo a perfectat joi seara cel de-al doilea transfer al iernii, oficialii din “Ştefan cel Mare” ajungând la o înţelegere cu Claudiu Bumba (23 ani

Jucătorul format de Paul Mihai la Atletic 94 Satu Mare, Claudiu Bumba vine din postura de jucător liber de contract la Dinamo, după ce în această iarnă s-a despărţit de Hapoel Tel Aviv.

Acesta a fost foarte aproape să se înţeleagă cu CFR Cluj, dar mutarea în Gruia a căzut pe ultima sută de metri.

Noua achiziţie a lui Dinamo poate acoperi trei posturi, atât pe benzi, cât şi în spatele vârfului, acestea fiind poziţiile pe care a fost folosit la ASA Târgu Mureş şi la Hapoel Tel Aviv.

Conform surselor GSP.ro, Bumba a semnat un contract valabil doi ani şi jumătate, urmând să aibă un salariu lunar de 6.000 euro.

De-a lungul carierei, Bumba (23 ani) a evoluat pentru FCM Baia Mare, unde la 15 ani a debutat sub comanda lui Florin Fabian la liga a 2-a, la ASA Târgu Mureș, AS Roma Primavera și Hapoel Tel Aviv.

Acesta a bifat un meci în tricoul echipei naționale, în amicalul cu Turkmenistan din 2012, încheiat 4-0.

Bumba se află în proces cu fostul club, Hapoel Tel Aviv, după ce a reziliat unilateral contractul. Fostul club îi cere două milioane de dolari, dar jucătorul e optimist că va avea câştig de cauză şi aşteaptă decizia TAS.

Formația din Israel nu s-a apărat în nici un fel la TAS, asa că şansele să i se dea dreptate sunt foarte reduse.

Mijlocaşul nu va putea evolua pentru Dinamo în primul meci pentru că încă nu i-a sosit “cartea verde”. Nici etapa viitoare nu are şanse foarte mari, însă de la al treilea joc oficial al anului va fi sigur în echipă.