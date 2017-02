Conducerea PMP Satu Mare, demisă în bloc

Conducerea Partidului Mişcarea Populară a demis 19 conduceri de filiale judeţene printre care şi cea de la Satu Mare. Interimar la Satu Mare a fost numit senatorul Iustin Talpoş, care a primit sarcina de a se ocupa de alegeri. Anunţul a fost făcut de către Traian Băsescu.

“Toţi preşedinţii de la organizaţiile care au obţinut sub 5% au fost schimbaţi astăzi(n.r. vineri, 10 februarie). În foarte multe organizaţii am trimis parlamentari să preia organizaţia. Nu ca să rămână acolo, ci ca să organizeze alegerile. În plus, preşedinţii care astăzi au predat sau predau funcţia către interimari au, la rându-le, dreptul să candideze”, a spus Băsescu.

Preşedinte al filialei judeţene PMP Satu Mare a fost Ioan Opriş, care a şi candidat la Camera Deputaţilor. Acesta a afirmat, ulterior declarației date de Băsescu, că de fapt el și-a dat demisia din funcția de președinte și că urmează să facă public acest lucru în cursul săptămânii.