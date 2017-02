Dâmbovița: Peste 8.000 de persoane la mitingul PSD de la Târgoviște, de susținere a Guvernului Grindeanu

Peste 8.000 de persoane au participat sâmbătă, la Târgoviște, la mitingul organizat de PSD Dâmbovița pentru susținerea Guvernului Grindeanu.

”Românii sunt mulți care susțin PSD! Sunt mândru că vă am alături, sunt mândru că sunt membru PSD. Am venit astăzi să spunem tuturor românilor că și noi contăm. Am venit astăzi să spunem tuturor că democrația nu se negociază. Am venit să spunem tuturor că dreptul nostru trebuie respectat, că poporul a decis pe 11 decembrie. Am venit să spunem tuturor că poporul este suveran!”, a spus președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, în discursul său.

La miting au fost prezenți membri și simpatizanți ai PSD din județ, primari social democrați din Dâmbovița și Argeș, parlamentari PSD, reprezentanți ai ALDE din Dâmbovița.

”Vreți o Românie normală? Vreți ca abuzul să nu se mai întoarcă în România? Vreți o Românie mândră și demnă? Știam că vreți asta! Și știu că putem să facem asta. Și o vom face! Iar una dintre soluții este că noi, PSD, suntem cu țara și cu românii!”, a spus Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene și deputat PSD de Dâmbovița.



Mitingul PSD a început la ora 10,00, în fața Primăriei Târgoviște, a durat circa o oră, iar apoi participanții au mărșăluit pe străzile din centrul municipiului, punctul final fiind în jurul orei 12,00 în fața sediului PSD din oraș.

Înainte de discursurile oficialilor s-au auzit în difuzoare cântece patriotice. Participanții la miting au avut steaguri și pancarte. ”Guvernul se alege prin vot”, ”Suntem oameni de cuvânt, continuăm alături de PSD”, ”Votul meu contează”, ”Ghinion, am ieșit și noi!”, ”Și eu #rezist, frate”, ”#OmNuBinom”, ”Iohannis, fii președintele tuturor românilor”, ”Nu vreau președintele meu, vreau președintele nostru”, ”Mai doarme ăla de la USR?”.

”Reiterăm ideea că mitingul pe care îl organizăm este o formă de a demonstra susținerea pe care o acordăm Guvernului României condus de Sorin Grindeanu, conducerii centrale a Partidului Social Democrat și constituie, în același timp, o modalitate prin care ne solidarizăm tuturor celor care susțin principiile și valorile statului de drept, drepturile și libertăților fundamentale ale omului”, se arată într-un comunicat al PSD Dâmbovița.

Organizatorii mitingului de sâmbătă de la Târgoviște au subliniat că manifestarea a avut toate aprobările necesare.