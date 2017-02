Dezvăluirile a doi primari din județul Satu Mare

Vasile Mitrașca, fostul primar al orașului Tășnad, împreună cu Ovidiu Duma, primarul orașului Ardud, au făcut dezvăluiri importante marți seara, în cadrul emisiunii ”Politica sătmăreană”. Ambii politicieni, provenind din partide diferite, au dat dovadă de omenie și profesionalism.

Merite atribuite pe nedrept, la Tășnad

Vasile Mitrașca, fostul primar al orașului Tășnad, a vorbit despre situația reală a noii clădiri care deservește ca primărie în orașul Tășnad, dar și despre meritele asumate pe nedrept ale oamenilor prezenți la inaugurare. În data de 29 noiembrie 2016, noul sediu al Primăriei orașului Tășnad a fost inaugurat. Puțini, însă, din cei prezenți, și nu numai, cunosc realitatea care stă în spatele noii clădiri și cine a fost în spatele muncii depuse pentru a crea acel spațiu nou și modern. Moderatorul emisiunii ”Politica sătmăreană” l-a rugat pe fostul primar al orașului Tășnad să clarifice acest aspect.

”Domnul Govor, vicepreședinte la Consiliul Județean la vremea aceea, a spus în sală, în momentul învestiturii mele ca primar pentru acel mandat, că împreună vom construi primăria în acei 4 ani de zile. Vreau să spun că sunt două lucruri foarte importante. Am avut șansa, nu numai noi la Tășnad, au avut șansa primăriile din România prin promovarea Programului Național de Dezvoltare Locală, făcut de domnul președinte Liviu Dragnea, ministru al dezvoltării regionale la vremea aceea, care a promovat acest proiect. Județul Satu Mare a fost unul dintre beneficiarii cei mai importanți ai acestui program, din cunoștințele pe care le am eu, sunt 170.000.000 euro care au venit în Satu Mare”, a afirmat Vasile Mitrașca.

Acesta a mai subliniat gestul pe care l-a făcut Consiliul Județean de la acea vreme, afirmând faptul că acest gest a fost un real sprijin pentru orașul Tășnad.

”Consiliul Județean a făcut un gest formidabil pentru Tășnad prin faptul că prin bugetul aprobat la Consiliul Județean pentru demararea pentru clădirea Primăriei orașului Tășnad, a alocat în prima fază o sumă de 10 miliarde lei vechi, cu care am început efectiv clădirea. În momentul în care am început construcția clădirii, a apărut Programul Național de Dezvoltare Locală și am făcut trecerea pe program. Consiliul Județean a avut un rol foarte important în derularea acestei investiții. Trei primari, până la urmă, am reușit”, a mai adăugat Vasile Mitrașca.

Fostul primar al orașului Tășnad a mai subliniat faptul că și-a dorit ca actuala construcție să fie făcută pe vechiul amplasament deoarece acolo știau tășnădenii că este primăria. Acesta a afirmat că fosta clădire a fost donată statului român în anul 1926 de către Coriolan Steer, una dintre cele mai mari personalități ale Tășnadului.

Primari de omenie ai județului Satu Mare

Ovidiu Duma, primarul orașului Ardud, a afirmat, în cadrul aceleiași emisiuni, că fostul primar al orașului Tășnad, care are o altă culoare politică față de a sa, l-a ajutat mult în toată munca pe care a săvârșit-o în orașul Ardud. Duma a mai spus că, în momentul în care se ajunge într-o asemenea funcție, de primar al unui oraș, trebuie să se țină cont de administrația publică și nu de culoarea politică.

”Îmi aduc aminte cu plăcere când, după ce Ardudul a fost declarat oraș și eu am avut acces la funcția de primar, primul om pe care l-am contactat și primele sfaturi pe care le-am cerut și le-am primit cu foarte multă prietenie, pentru a reuși să ne adaptăm la noul statut de oraș, a fost Vasile Mitrașca, primarul Tășnadului. Nu pot să uit faptul că, cu foarte multă solicitudine, după ce l-am sunat și am fost la el împreună cu colegii din primărie, mi-a dat îndrumările și sfaturile de care aveam nevoie”, a afirmat Ovidiu Duma.

Cristian Stan