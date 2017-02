După Steaua Roşie vine Spartak II Moscova

După prestaţia mai mult decât onorabilă din meciul de joi cu Steaua Roşie Belgrad, Olimpia va întâlni sâmbătă după-amiază formaţia a doua a celor de la Spartak Moscova.

Satelitul celor de la Spartak ocupă prima poziţie în liga a 2-a din Rusia.

Conducerea galben-albaştrilor se declară mulţumită în mare parte de evoluţia echipei joi şi de modul în care jucătorii răspund la programul de pregătire.

Legat de conflictul ce pare că nu se mai termină prin presă dintre fundaşul Mihai Dina şi preşedintele, Karda Attila, oficialul galben-albaştrilor a transmis o declaraţie din Cipru.

“Referitor la spusele acestui jucator caruia nu mai doresc sa ii pronunt numele, vreau sa spun doar ca am vorbit putin si clar nicidecum mult si prost …el intelege si percepe cum doreste.Tine de intelectul fiecarui om cum reactioneaza si cum vorbeste la adresa unui conducator, coleg de echipa sau om de fotbal ! Eu cred ca isi creeaza o imagine proasta vorbind astfel la adresa mea pentru ca cei care ma cunosc si cu care lucrez stiu ce fel de persoana sunt…practic el a confirmat cele spuse de mine si e ultima data cand ii mai raspund ! Ii doresc mult succes in continuare” a declarat Karda ca replică la afirmaţia lui Mihai Dina apărută pe site-ul liga 2.ro.

“Să lămuresc situaţia mea cu Olimpia Satu Mare. Din păcate, acest clovn vorbeşte mult şi prost. Eu nu mint. Despre chestia că am fost bolnav, da, aşa e, am fost răcit, am avut infecţie în gât. L-am şi rugat să mă ajute cu un antibiotic. Cât despre vin, am stat cu câţiva colegi, pe care-i cunoşteam de mult timp şi cu care am jucat, înainte să plec acasă la un pahar de vin. Ceva normal.Cred că ar trebui să îşi facă griji de unde dă bănii înapoi, nu să vorbească urât de noi, jucătorii. Nu vreau ca oamenii să înţeleagă greşit şi să creadă că un mincinos poate conduce o echipă de fotbal. Nu caut conflict, dar nu e normal să mintă şi tot el să fie cel care se simte trădat. Trebuia să îşi ceară scuze pentru ce ne-a făcut, mie şi lui Cristi, şi asta era…”, a spus Mihai Dina pentru Liga2.ro.

Acum că Mihai Dina a semnat cu Metalul Reşiţa poate se încheie şi acest ping-pong al declaraţiilor…