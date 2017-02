FC Braşov s-a întărit cu doi stelişti

Steaua i-a trimis la FC Brasov pe Enceanu si pe Chitosca, informeaza monitorulexpres.ro. In cazul lui Enceanu este vorba despre o revenire la gruparea sub Tampa.

Ardelenii il vor si pe fundasul Iulian Mamele, iar pentru postul de atacant, solutia vine de la SC Popesti Leordeni: Alin Angelescu.

Ultima zi a perioadei mercato de iarna pentru transferuri in Liga a 2-a si Liga a 3-a a fost cea de luni , 20 februarie.

Dupa 19 etape, FC Brasov ocupa locul 3, cu 38 de puncte. Primele doua locuri promoveaza direct (Juventus Colentina – 45 de puncte) si UTA (39 de puncte), iar locul 3 sustine meci de baraj.

FC Brasov va intalni sambata de la ora 12,30 pe Olimpia Satu Mare in prima etapa din 2017 din liga a 2-a.