Final de cantonament pentru elevii lui Nastai

Cu gândul la o medalie în acest an în Liga elitelor U19 , echipa LPS Satu Mare pregătită de Dacian Nastai și-a încărcat bateriile în cantonamentul de o săptămână de la Ocna Șugatag.

A fost un moment deosebit atât pentru antrenor cât și pentru jucători, acest stagiu de pregătire fiind ultimul pentru băieți sub comanda profesorului lor, Dacian Nastai. Asta pentru că de la vară cu toții vor face pasul spre seniori și vor părăsi LPS-ul…

”Greu de crezut și acceptat ca după o muncă de 12 ani cu această generație să spun că am încheiat și ultimul cantonament de pregătire . În total au fost 10 cantonamente în care am pus umărul în dezvoltarea și educarea acestor sportivi. Felicit aceşti copii, că pentru mine așa vor rămâne mereu indiferent unde vor juca, pentru atitudinea și profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul acestor cantonamente. Ne întoarcem acasă cu bine după 7 zile de pregătire intensă la Ocna Șugatag în care am alternat zile cu 2 si 3 antrenamente cu pondere mare pe pregătirea fizică” ne-a transmis antrenorul Dacian Nastai.

Au participat : Moroz Sebastian, Levay Claudiu, Silaghi Mario, Parnău Marc, Forgacs Darius, Oltean Darius, Santai Szabolcs, Rusu Sebastian, Orosz Gergo, Micaș Adrian, Nagy Mate, Cubaș Denis, Hajer Istvan, Ciocan Sergiu, Onea Răzvan, Topan Denis, Coți Titus, Opriș Ioan, Szekely Kristian.