Încep lucrările de modernizare la stadionul Ghencea

Inclus in planul de modernizare pentru gazduirea meciurilor de la EURO 2020 drept arena de antrenament pentru echipele participante, stadionul Ghencea va intra intr-un amplu proces de reconstructie. Potrivit lui Marius Lacatus, coordonatorul sectiei de fotbal al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, din actuala arena va fi pastrata doar tribuna oficiala. “Stadionul Steaua va intra în remodernizare din luna martie. Am văzut proiectul si va fi aproape un stadion nou. O parte din tribuna oficială se va păstra”, a dezvaluit Lacatus la Digi Sport. “Vestiarele vor fi pe partea tribunei oficiale, urmând ca la tribuna a doua să se construiască magazine si restaurante”, a adaugat Lacatus. Noul stadion Steaua va avea o capacitate de 30.000 de locuri. In prezent arena are 28.365 de locuri.