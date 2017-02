Jurământ militar la pompieri

Patru noi angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Someş Satu Mare au depus vineri jurământul de credinţă faţă de România, preluându-şi astfel posturile. Aceştia au fost încadraţi începând cu data de 20 decembrie. Ceremonia a avut loc în curtea ISU, fiind prezenţi prefectul Radu Bud, preşedintele Consiliului Judeţean, Pataki Csaba, viceprimarul Adrian Albu, foşti şefi ai ISU şi aparţinători ai noilor angajaţi.

Prin jurământ, își leagă destinul cu al țării

După ce prefectul Radu Bud a trecut în revistă Garda de Onoare, șeful ISU Satu Mare, Nicolae Dima, a punctat, în câteva cuvinte, ce înseamnă jurământul militar pentru un pompier.

“Jurământul militar este acel moment când fiecare dintre cei care aspiră la o carieră în uniformă îşi leagă destinul de cel al ţării, fiind în acelaşi timp o asumare conştientă a angajamentului de atunci cu pasiune şi dăruinţă, în vederea asumării cunoştinţelor, formării deprinderilor, dezvoltării competenţelor, pentru a deveni apărător al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Depunerea jurământului militar este actul de conştiinţă cu înalte semnificaţii patriotice şi civice prin care un tânăr îndeplineşte pe deplin statutul de militar”, a spus şeful ISU Satu Mare, Nicolae Dima.

În continuare, cei patru noi angajaţi, printre care şi şeful serviciului SMURD Satu Mare, Ramona Ardelean, au rostit jurământul de credinţă în fața drapelului de luptă al pompierilor sătmăreni.

Felicitați de autorități

După ce au depus jurământul, cei patru nou veniți în familia pompierilor sătmăreni au fost felicitați de prefectul Radu Bud și de președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba. ”Este un moment emoţionant, unul definitoriu al carierei pentru patru din semenii noştri care începând de azi au intrat sub drapelul simbol, în corpul militarilor, parte a echipei ISU Someş Satu Mare, instituţie de primă importanţă pentru noi, cei care aşteptăm un plus de siguranţă şi certitudine a unei intervenţii prompte la nevoie. Întregiţi acum echipa instituţiei care a fost destul de greu încercată în anul 2016 prin ieşirile din sistem, prin jurământul militar vă alăturaţi unui corp de profesionişti, unde vă veţi găsi mentori şi cu siguranţă camarazi”, a spus prefectul Radu Bud. “A avut un oarecare sentiment de nostalgie, cândva depunând şi eu jurământul de militar. Încă mai fac parte din generaţia care a făcut stagiul militar şi reamintesc emoţiile de acum, care au fost poate altfel decât emoţiile de astăzi. Eu am fost militar temporar. Dvs. v-aţi înrolat pe viaţă. Este nevoie într-adevăr de oameni dedicaţi pentru noi toţi, iar eu vă ofer parteneriat în continuare, să fiţi mai eficienţi, să ajungeţi mai repede la situaţii de urgenţă de orice fel în fiecare colţ al judeţului. O să luăm măsuri clare să vă ajutăm în continuare”, a spus preşedintele Pataki Csaba. Manifestarea s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare a pompierilor militari sătmăreni.

Cristian Stan