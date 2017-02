Liviu Dragnea nu trebuie schimbat dela conducerea PSD

Preşedintele PSD Alba, Ioan Dîrzu, susţine că social-democraţii nu au nevoie de nicio schimbare de leadership. “PSD acum are nevoie acum mai mult ca oricând de unitate, de fermitate şi de continuarea guvernării”, susţine Dîrzu.

Întrebat dacă este nevoie de o schimbare de leadership, de înlocuirea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, preşedintele PSD Alba, Ioan Dîrzu, a răspuns negativ, precizând că PSD are nevoie de unitate.

”PSD acum are nevoie acum mai mult ca oricând de unitate, de fermitate şi de continuarea guvernării. Orice altceva care poate duce la destabilizare nu face bine nici PSD-ului, dar nici guvernării sau cetăţenilor. PSD trebuie să guverneze si să-şi pună în practică programul de guvernare. Asta e cel mai important. Celelalte sunt aspecte aruncate de unii şi de alţii, poate chiar din partea opoziţiei, de a încerca să destabilizeze. PSD nu are nevoie acum de aşa ceva”, a afirmat Ioan Dîrzu, conform Mediafax.

Liderul PSD Alba a adăugat că în interiorul partidului nu există probleme.

”Problemele sunt la liberali, am văzut că se pregătesc de tot felul de puciuri şi mi se pare normal ca un partid în opoziţie să se reformeze, un partid care nu a câştigat nici măcar cât a sperat în alegerile din 11 decembrie”, a adăugat Ioan Dîrzu.