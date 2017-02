Lovită şi nu prea

Potrivit unui raport făcut în cadrul ședinței de marţi a ATOP, am aflat că în cursul lunii decembrie în şcolile din județ au fost înregistrate tot felul de scandaluri sau bătăi, ba chiar un caz deosebit de grav în care un elev a decedat în pauza dintre ore, în curtea Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Turț, în urma unei crize de epilepsie. De asemenea, a fost prezentat un caz grav în care o elevă de la Liceul Tehnologic Ardud ar fi fost lovită în incinta școlii chiar de agentul de pază. Un caz foarte grav la prima vedere, numai că faptele nu au stat tocmai aşa. Din câte am aflat totul ar fi fost o înscenare a fetei, care simţindu-se neglijată de familie ar fi minţit acasă despre acest incident. Totul a fost clarificat la sediul poliţiei locale din Ardud, unde fata a povestit cu lux de amănunte cum au stat lucrurile şi că nici vorbă să fie lovită de agentul de pază. Acesta ne-a declarat că nu putea să facă un astfel de gest abominabil, mai ales că are o fetiţă de vârsta celei care a făcut reclamaţia.

“Am rămas stupefiat când am citit în presă despre acest incident. Cum să lovesc o fetiţă care are vârsta fiicei mele, plus că eu sunt pus aici să am grijă de copii nicidecum să le fac rău. Îi înţeleg pe cei din presă care în goana lor după senzaţional nu au verificat veridicitatea faptei, însă nu înţeleg cum de cei de la Poliţia din Ardud au trimis un raport mincinos, deoarece atunci când am fost convocat la sediul lor am clarificat cum au stat lucrurile” ne-a declarat agentul de pază.