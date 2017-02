Lupta unei sătmărence pentru artă, la București

Diana Crăciun face parte din noua generație de tineri talentați cu care județul Satu Mare se poate mândri. Actriță, licențiată la Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj, sătmăreanca noastră face tot ce îi stă în putință pentru a transmite țării întregi un mesaj despre importanța și frumusețea artei, care poate fi descoperită prin atât de multe moduri.

Mândria noii generații sătmărene

Sătmăreanca Diana Crăciun face parte dintr-o echipă a cărei inițiativă este de a crea un centru artistic, un centru al tuturor artelor. Scopul acestui centru este aducerea împreună a tinerilor artiști din toate domeniile, oferindu-le un context comun de cercetare şi creaţie. Echipa are nevoie în acest moment de sprijin financiar din partea celor care își doresc să le fie alături pe acest drum.

”Am ales să fac parte din acest proiect pentru că mi se pare un lucru inedit, ceva nou, ceva altfel. Spun altfel pentru că proiectul își propune să aducă împreună toate artele. Cred că oamenii au nevoie de așa ceva. O astfel de inițiativă poate schimba viziunea oamenilor asupra a ceea ce înseamnă artă”, a spus Diana Crăciun.

Dacă ne-am obișnuit cu o definițe generală și comună în ceea ce privește arta, Diana vine cu o viziune proprie, eliminând clișeele prin care arta se definește la nivelul societății. În lumea acesteia, superficialitatea și lucrurile de fațadă nu își au locul în aceeași zonă cu tot ceea ce arta înseamnă.

”Pentru mine arta reprezintă un univers în care ești într-o continuă căutare a ceva ce nu este tot timpul definit, dar atunci când îl găsești, acel ceva te face să te simți întreg. E un proces care presupune multă muncă, eșec, putere de transformare și adaptare. În artă nu e tot timpul vorba despre a reuși, dar atunci când ai o reușită, asta încununează toată munca. Baza artistului este să aibă puterea de a fi autentic, să se arate pe el exact așa cum e, cu toate defectele și calitățile sale. Atunci când iubești ceea ce faci și ești implicat 100%, când pasiunea e foarte mare nu are cum să nu iasă ceva bun. Când ești foarte pasionat de ceva, asta diminuează frica de a nu reuși. Orice faci, să faci cu toată încrederea și să nu ți-o pierzi niciodată. Pasiunea și încrederea duc la reușită tot timpul”, a mai adăugat Diana.

Speranță, pentru oameni

Ideea acestui proiect a început din dorința de a scoate arta din zonele ei de confort, de entertainment, de ”oglindă a societății” sau de obicei burghez. Diana, alături de întreaga echipă din care face parte, își dorește să caute și să găsească o artă care poate mai mult decât să distreze omul sau să îl tragă de mânecă. Potrivit președintelui Asociației Culturale ”Sensuri noi”, arta lor va avea forța de a întrupa un om nou, pe care să îl scoată în lume. Omul curios, omul despovărat de cearcănele istoriei, privind senin spre viitor prin ferestrele pe care cercetarea celor deja curioşi şi senini le deschide una câte una, în fiecare zi.

”Prin înfiinţarea unui Centru al Tuturor Artelor, ne dorim să aducem împreună tineri artişti din toate domeniile, oferindu-le un context comun de cercetare şi creaţie. Mai mult decat atât, cercetarea despre care vorbesc va tinde să iasă din sfera afectului individual al fiecărui artist. Nu vom căuta “personalul”, “intimul”. Vom aduce în arta noastră istoria, ştiinţele, spiritualitatea, tocmai pentru a încerca să surpindem în fiecare dintre ele fragmente de esenţă şi să asamblăm într-o imagine unitară ceea ce defineşte umanitatea ca întreg şi chiar Universul însuşi. La nivel de produs artistic final, ne dorim ca prin această interacţiune a disciplinelor să creăm evenimente complexe care să înglobeze produse ale mai multor arte într-un concept omogen. Vom face tot ce ne stă în puteri ca un astfel de eveniment să devină, prin forţa conceptului şi complexitatea realizării, o experienţă marcantă pentru spectatorul nostru. Obiectivul este ca acesta să iasă din Centrul Tuturor Artelor profund schimbat: mai curios, mai prezent în realitate, aşadar, un om mai puternic”, a spus George Crintă, președintele Asociației Culturale ”Sensuri noi”.

Ideea a pornit din dorința de a înțelege mecanismele naturii, legile dupa care ea funcţionează, începând cu propriul corp până la curentul electric, fenomenele naturii şi Marele Cosmos.

”Am aflat că nicio teorie ştiinţifică nu reuşeşte să explice în totalitate legile Universului. Fiecare defineşte doar câte o parte a acestora. În lumea ştiinţei, se caută şi în prezent o teorie unitară, care să le înglobeze pe toate cele deja confirmate şi prin care să se poată justifica Totul. Apoi, am privit arta. Am observat că fiecare domeniu artistic fundamentează concepte şi tehnici prin căutarile proprii. M-am gândit: „hmm, oare nu am putea crea concepte şi tehnici omogene, prin care să ajungem la o esenţă a tuturor căutarilor noastre artistice, la propria noastră teorie unitară?” La inceput, a fost o idee. Am împărtăşit-o celor apropiaţi. Au fost entuziasmaţi şi cu toţii şi-au oferit sprijinul pentru materializarea ei. Din acel moment, a devenit un proiect şi am început să ard pentru el”, a mai adăugat George.

O întreagă echipă stă în spatele proiectului

Din echipă fac parte: Alina Mișoc, actriță; Radu Catană, actor; Sabina Veșteman, scenografă; Bianca Veșteman, scenografă; Vicențiu Pușcaș, critic de artă vizuală; Daniel Lungu, regizor de teatru; George Crintă, regizor de teatru; Roxana Corbu, secretară; Diana Crăciun, actriță.

Cum putem sprijini această inițiativă

Alături de sătmăreanca noastră și de președintele asociației se află o întreagă echipă de tineri talentați, care își doresc să schimbe ceva, să aducă ceva frumos și sincer în sufletul fiecărui om care le va trece pragul. Aflați la început de drum, tinerii au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, pentru a putea înfăptui acest proiect. Echipa face apel către toți iubitorii de artă și frumos, dar și către cei care își doresc să sprijine un act al unor oameni curajoși, care vor să aducă o rază de lumină în sufletele noastre.

Persoanele fizice plătitoare de impozite pe venit pot direcționa 2% din impozitul aferent anului 2016 către Asociația Culturală prin care se va înființa acest ”Centru al Tuturor Artelor”, completând un scurt formular pe care asociația vi-l pune la dispoziție.

Persoane juridice (firme) generatoare de profit pot direcționa până la 20% din impozitul pe profit datorat Statului, sponsorizând cu aceste fonduri Asociația Culturală prin care se va înființa acest ”Centru al Tuturor Artelor.

Ioana Simion