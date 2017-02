Marmota Phil prezice o iarnă lungă în SUA

Marmota Phil, cel mai celebru animal meteo din lume, a prezis joi încă șase săptămâni de iarnă în SUA în fața privirilor atente a mii de simpatizanți care au venit să asiste la o tradiție care datează de 131 de ani, relatează EFE.

La 2 februarie 1887, locuitorii din Punxsutawney (Pennsylvania) au urcat pentru prima oară dealul din Gobbler’s Knob pentru a afla cum va fi vremea în următoarele luni de la marmota devenită deja celebră. Anul acesta, Phil și-a văzut umbra când a ieșit din vizuină, ceea ce, potrivit credinței populare, înseamnă că iarna va dura încă șase săptămâni.

Președintele ceremoniei, care a avut de-a face cu un Phil mai nervos decât în mod obișnuit, și-a cerut scuze pentru această veste rea în fața miilor de persoane venite să asiste la eveniment în pofida frigului pătrunzător și prognozei de ninsoare

Maeștrii de ceremonie s-au chinuit să-l scoată pe Phil la aer după ce președintele a bătut de trei ori cu bastonul, cum cere tradiția, în vizuina sa. După ce în sfârșit a ieșit, Phil i-a spus pe limba lui, pe care doar președintele și cercul său o înțeleg, că și-a văzut umbra.

Marmota din Pennsylvania este expertă în vești proaste: a prezis o iarnă lungă de 102 de ori și o primăvară timpurie doar de 18 ori. “Nu mă surprinde prognoza lui Phil”, a explicat Bill Cooper, unul din maeștrii de ceremonie și fost președinte al Cercului Intim al așa-numitul “Clubul al Marmotei”.

Bill Cooper care este de 28 de ani membru al acestui club evită să răspundă la întrebarea câte marmote Phil au existat de-a lungul acestor 131 de ani și cât de fiabile sunt prognozele lor. Marmotele trăiesc în medie șase ani, dar, potrivit versiunii oficiale a clubului, a existat un singur Phil de la începutul acestei tradiții: longevitatea lui s-ar datora unei poțiuni magice care îi prelungește viața cu șapte ani.

Potrivit agențiilor meteo din SUA și Canada, aceste rozătoare au nimerit prognoza mai puțin de 40%, iar Phil nu poate face excepție: datele analizate în ultimii ani au demonstrat că nu are vreo abilitate în prezicerea vremii. “Dacă am vorbi despre știință, am pierde toată distracția (…) Întâi de toate este vorba de distracție”, a ținut să tranșeze discuția maestrul Cooper.