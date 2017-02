Memorialul Mircea Dohan la handbal ajunge la a VI-a ediţie

Cea de-a VI-a ediție a Memorialului Mircea Dohan la handbal va avea loc în perioada 31 MARTIE – 2 APRILIE 2017. Competiţia sportivă se va bucura de participarea a 28 de echipe din mai multe județe din țară şi străinătate. De asemenea Federația Română de Handbal susține şi anul acesta organizarea evenimentului.

În semn de apreciere pentru efortul depus constant de familie pentru păstrarea memoriei handbalistului careian, ”Ambasadorul” evenimentului va fi Valeria Motogna . Înafară de prezenţă, domnia sa contribuie cu sfaturi şi cu promovarea editiei din acest an.

Valeria Motogna, un nume mare al handbalului românesc si international sprijină evenimentul de la Carei alăturându-se unei companii selecte care îi are printre alţii pe Cristian Gaţu, Stefan Birtalan, Lascăr Pană, Alexandru Stamate, Simona Maior Paşca, Adi Popovici, Ioan Baban, Ioan Chircu, Iuliu Varadi etc.