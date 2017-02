Mesajul subprefectului Altfatter Tamas pentru pompierii sătmăreni

În cadrul prezentării raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Someș” al județului Satu Mare, subprefectul Altfatter Tamas, care a fost prezent ieri la prezentarea bilanțului, a dorit să le transmită pompierilor, după cum a menționat și el, câteva cuvinte de suflet.

Subprefectul a dorit să le mulțumească tuturor pentru munca depusă, dar și pentru rezultatele devotamentului lor.

”Cred că a fost un an nu tocmai ușor pentru noi toți. A fost un an plin de încercări, a fost un an în care prezența dumneavoastră, în rândul populației și la apariția situațiilor de urgență, a fost vizibilă, a fost o prezență care ne-a asigurat pe toți că la nevoie, în caz de necesitate, avem într-adevăr la cine să apelăm. Eu am avut un speech foarte bine pregătit inițial, dar am considerat că e mai bine să adresez câteva cuvinte de suflet, pentru că vă consider pe toți colegi și cred că, și din punct de vedere instituțional, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, a existat un parteneriat foarte corect, un parteneriat civilizat, bazat pe încredere, în tot ceea ce înseamnă atingerea țelurilor dumneavoastră, care sunt de fapt și ale noastre”, a spus Altfatter Tamas.

Acesta a mai menționat că județul Satu Mare are oameni pe care se poate baza în caz de situații de urgență.

”Eu vreau să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră și să vă spun un lucru foarte sincer, să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. În anul 2015 am avut o situație cumplită cu inundații în zona Craidorolț, unde am fost prezent pentru 72 de ore alături de colegii dumneavoastră, și am tras câteva concluzii: într-adevăr, avem pe cine să ne bazăm, avem oameni care fac tot posibilul pentru a înlătura orice pagube iminente ce pot apărea. Felicitări! Mulțumiri pentru toată activitatea și mult succes în continuare”, a mai adăugat subprefectul județului Satu Mare.