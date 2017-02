O sătmăreancă a ținut piept protestatarilor chiar în fața sediului PSD

Un lucru inedit s-a petrecut luni seară când cei circa 100 de protestatari care au manifestat împotriva Guvernului au ajuns la sediul PSD Satu Mare. Aici se afla o femeie care, cel puțin prin bannerul pe care-l afişa, spunea că sprijină Guvernul PSD și le-a cerut protestatarilor să respecte votul ei și al altor 3,6 milioane de români.

Mesaj clar

”RESPECTAȚI votul meu și al altor 3.599.999 ROMÂNI! SUSȚIN GUVERNUL PSD!”, se arăta în bannerul prezentat de curajoasa sătmăreancă, lângă uşa sediului PSD.

Din fericire lucrurile nu au degenerat: Fie că protestatarii nu au văzut mesajul sătmărencei, fie că s-au comportat din cale afară de civilizat. Cert este că femeia nu a fost huiduită. La un moment dat, unul dintre protestatari şi-a trimis fetiţa să o servească cu napolitane.

Femeia, care a refuzat să-și dea numele, deși este convinsă că o vor cunoaște mulți din fotografii, a declarat că nu a fost vreodată membru al unui partid politic după Revoluție și nu este nici în prezent. ”Am venit pentru că m-am săturat. Ordonanța care a scos lumea în stradă a fost abrogată. Ce mai vor? Guvernul ăsta are abia o lună de când a fost învestit, din care două săptămâni a lucrat sub presiune. Lăsați-l fraților să lucreze și respectați votul românilor! Cel puțin eu am fost și am votat. Dar am convingerea că jumătate dintre cei care au fost în această seară în fața sediului PSD nu au fost la vot în data de 11 decembrie”, a fost mesajul transmis de sătmăreancă.

Cine este curajoasa

Curajoasa sătmăreancă nu este nimeni altcineva decât Crina C., care va împlini în curând 43 de ani. Originară este din Brașov, dar trăiește de mulți ani la Satu Mare. Nu a fost niciodată înscrisă în vreun partid politic, dar nu și-a ascuns niciodată, în cercurile sale de prieteni, dar nu numai, preferințele sale politice de stânga. Nu este înscrisă în PSD și până acum nici măcar nu știa unde este sediul PSD la Satu Mare.

Iată ce le transmite Crina sătmărenilor: ”Prietenilor mei: Am obosit! Am obosit sa fiu acuzata ca am votat cu PSD, am obosit sa fiu înjurată pentru ca am alta opinie decât a unora dintre voi, am obosit sa încerc sa explic diferența dintre grațiere și amnistie, dintre abuzul in serviciu si furt, am obosit sa încerc sa explic ca un guvern nou trebuie creditat cu încredere măcar pentru o perioada de timp. Nu mă lupt cu nimeni dar nici nu va așteptați sa renunț la principiile mele doar pentru ca voi aveți altele. Cei care îmi sunt cu adevărat prieteni vor accepta schimbul justificat de argumente așa cum îl accept și eu, iar de ceilalți nu-mi mai pasa! Sunt de factura socialista, chiar dacă nu sunt membra sau simpatizant PSD. Așa am fost educata, în ideologia aceasta mă regăsesc și nu voi renunța niciodată la ceea ce sunt indiferent de opiniile altora. Voi recunoaște mereu ca cea mai buna guvernare a acestei țări a fost a liberalilor cu guvernul Tariceanu, am lucrat o viață în privat, dar asta nu mă face liberala! M-am saturat de ura, de necunoaștere, de autism dim partea ambelor părți. S-a ajuns prea departe! Nu ne mai ascultam unii pe alții. A greșit PSD-ul? Da, invariabil, deși poate v-ar surprinde sa aflați ce si unde cred eu ca au greșit. Au acționat legal? Da,la fel de invariabil! Ar trebui sa abroge OUG pentru a fi liniște? Da. Avem nevoie de liniște pentru a putea în sfârșit aplica un program de guvernare coerent și care se pare ca se dorește a fi implementat! Așa ca prieteni dragi, exista buton de unfriend aici pe facebook, va rog folositi-l cu încredere! Dar încetați sa înjurați, acuzați, urâți ! Așa cum eu va respect va rog sa mă respectați! Respiram același aer și eu nu va doresc ca aerul pe care dvs îl respirați sa fie otravit așa îmi doriți unii dintre voi! În momentul în care cineva dorește o discuție coerenta, bazata pe argumente și nu pe păreri și ura, va stau la dispoziție cu drag. Pana atunci mi-ar plăcea sa urmăriți si hotnews dar și a3.ro (cine știe intelege) 🙂 Din aceasta lupta, toți ieșim pierzători!”. Crina spune că va merge în fiecare seară la sediul PSD pentru a-și face cunoscută susținerea sa pentru Guvernul Grindeanu atâta timp cât vor mai fi proteste la Satu Mare.

Cristian Stan