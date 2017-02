O sătmăreancă, participantă la emisiunea ”Chefi la Cuțite”

Județul Satu Mare este reprezentat și în acest an la emisiunea ”Chefi la Cuțite”, difuzată pe Antena 1. Sătmăreanca Andrada Banc, pasionată de arta culinară, a reușit în această seară să obțină trei cuțite de la cei trei jurați, trecând astfel mai departe.

Andrada mărturisește că nu va regreta niciodată participarea la emisiunea ”Chefi la Cuțite”, aceasta spune că momentele pe care le-a trăit alături de cei pe care i-a cunoscut acolo s-au transformat în amintiri de neprețuit.

”Participarea mea la acest concurs a fost o decizie care nu o voi regreta niciodată. Experiența trăită, oamenii alături de care am așteptat ore întregi să ne vină rândul la interviuri și mai apoi la filmările propriu-zise, prieteniile legate acolo, pentru mine sunt de neprețuit. Am râs, am glumit, am cântat, ne-am jucat, am mâncat, am dormit, am gătit împreună, împreună cu oameni străini la început, prieteni mai târziu. Chefii sunt și ei oameni excepționali, mi-a atras atenția în mod special Chef Florin Dumitrescu pentru că mi-a oferit comentarii și priviri încrezătoare. Și ţin să vă spun că sunt 3 oameni mult mai frumoși în realitate decât la TV. Cei din organizare, fetele de la machiaj, de la garderobă, cameramanii, etc. sunt și ei oameni minunați, pe bune! Sunt oameni deschiși, politicoși, sociabili, dornici să îți facă șederea în platourile de filmare cât mai plăcută. Per total, a fost o experiență frumoasă pentru mine, neregretată”, a declarat Andrada pentru Gazeta de Nord Vest.

În prezent, Andrada Banc lucrează la un restaurant din București, alături de Chef Cesar Alonso. Înainte a lucrat timp de doi ani în Franța, unde practic și-a început cariera în bucătărie. Sătmăreanca este absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul UBB Cluj-Napoca, specializarea Comunicare și Relații Publice, și masterandă în Relații Publice, în cadrul aceleiași facultăți.

”Da, sunt unul din oamenii care nu profesează în domeniul absolvit însă consider că niciodată nu e prea târziu să ajung și acolo. Deocamdată îmi câștig existența printr-un hobby, ceea ce îmi face munca mai ușoară și mai dragă. Nu m-am gândit niciodată să îmi formez o viață profesională din această pasiune, însă Dumnezeu mi-a scos în cale oportunități de care am profitat. Mai târziu, am învățat să îmi fructific această direcție încercând să învăț cât mai multe trucuri, rețete, detalii de plating și gust de la toți bucătarii alături de care am lucrat atât în Franța, cât și în România”, a mai adăugat aceasta.

Familia este un factor extrem de important pentru sătmăreancă, Andrada mărturisind că fratele ei a fost cel care a avut întotdeauna încredere în ea, lucru care a încurajat-o pe aceasta.

”Un alt motiv pentru care am avut curaj sa iau calea bucătăriei a fost încrederea care a avut-o fratele meu în mine și în talentul meu. Poate îl știți, e unul dintre sătmarenii talentați în ale muzicii, Banc Ignaţiu Andrei. Fratele meu este “cea mai bună prietenă a mea”. Mi-a oferit mereu încrederea de care aveam nevoie și m-a susținut în tot ce am realizat până azi. Tot el mi-a spus mereu că Dumnezeu mă iubește și îmi va fi alături mereu, no matter what! La fel pot să spun și de părinții mei, prietenii mei, oameni care chiar au crezut în mine și pe această cale doresc să le mulțumesc și să le promit că voi încerca din răsputeri să nu îi dezamăgesc și să îi fac mândri de mine. În primul rând Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată viața mea frumoasă și mai apoi oamenilor dragi din viața mea!”, a încheiat Andrada.

Ioana Simion