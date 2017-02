Obiective îndrăznețe pentru sezonul viitor la CSM Satu Mare

Președintele CSM Satu Mare, Vasile Fogel a fost invitatul lui Mircea Govor în emisiunea de joi seara , Politica sătmăreană de la Nord Vest TV.

Oficialul de la CSM a declarat că anul 2017 nu aduce nicio reducere de secții la club în ciuda zvonurilor apărute la finele anului trecut.

”Mergem cu toate secțiile înainte. La scrimă s-a retras Adrian Pop dar vom aduce un junior, pe Adam Macska pentru a avea echipa completă. Vrem să investim în tineri și la judo sau karate. De altfel și la judo i-am transferat pe Lorand Samel și Cristian Șereș. De asemenea la înot avem copii talentați care cu siguranță că se vor impune în timp la nivel național. Legat de volei, eu sper ca fetele de la volei pe plajă să ajungă la Olimpiada de la Tokyo. Cred cu tărie că vom avea reprezentanți de la club la Jocurile Olimpice din 2020” a spus Vasile Fogel.

Legat de sporturile de echipă, pentru prima parte a anului, la handbal se dorește evitarea retrogradării, la baschet ideală ar fi o clasare între primele patru iar la volei echipa e la mijlocul clasamentului în Liga a 2-a.

” Sunt convins că vom evita retrogradarea la handbal în ciuda piedicilor pe care le-am avut cu Lazic. Dacă rămânem în Liga Națională, cu două trei întăriri în lot eu cred că sezonul viitor ne putem bate pentru un loc în cupele europene. Îmbucurător e că vin și juniori talentați din Satu Mare din spate și în scurt timp vor putea evolua pentru CSM” a spus Fogel.

Pentru baschet , sezonul următor aduce ca obiectiv câștigarea campionatului. ” Am vorbit și cu domnul primar și ar fi timpul ca baschetul să fie prioritate la club și să atacăm titlul. Au fost medalii de argint și bronz până acum dar ne lipsește aurul…Sigur că nu doar CSM Satu Mare se va întări sezonul viitor dar dacă facem lucrurile cu cap putem să ne atingem obiectivul. În plus pentru o mai bună propagandă Sătmarului cred că ar fi benefică o nouă participare în Liga Europei Centrale. Unde am juca cu echipe din Austria, Cehia, Slovacia, Germania și Ungaria” a amintit președintele Fogel .

Situația e mai complicată la volei unde mai mult de jumătate dintre jucătoare vor pleca din toamnă la facultate în alte orașe și echipa s-ar putea …autodesființa în aceste condiții.

În privința bugetului…s-a făcut o comparație cu CSM Târgoviște, club care a avut și 9o miliarde de lei vechi alocați într-un sezon pentru volei și baschet… ” La noi, anul trecut au fost 38 miliarde de lei vechi pentru toate secțiile și cu două echipe de ligă. Și am terminat anul fără datorii sau restanțe. Acum am depus o solicitare pentru 2017 care nu trece de 50 miliarde de lei vechi tot pentru cele opt secții…Sperăm să ni se aloce suma solicitată…” a încheiat Fogel.