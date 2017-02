Sătmăreanul Remus Țiplea va fi mâine în casele românilor din întreaga țară

După ce fotografiile sale au trecut granițele multor țări din lume, făcând astfel județul nostru cunoscut pe plan mondial pentru talentele care pot fi găsite aici, Remus Țiplea se expune și în fața românilor. Acesta își spune povestea de viață și povestea lumii văzută prin obiectivul aparatului de fotografiat.

Remus Țiplea va apărea în ediția de mâine a emisiunii ”Arte, Carte și Capricii”, pe TVR2 și pe TVR HD, începând cu ora 17.00. Cătălina Filip, cea care l-a intervievat pe Remus, a scris câteva cuvinte despre ediția în care sătmăreanul va vorbi despre creațile sale.

”Pe Remus am senzația că îl cunosc de o viață. E o super gazdă, iar poveștile sale fotografice din Negrești Oaș merită toată atenția noastră. Fotografiile macro, intitulate ”Bulbucații”, au devenit cunoscute în întreaga lume, după publicarea lor în The Huffington Post, The Guardian, The Telegraph sau la Republica. În 2016 era finalist la Sony Woeld Photography Awards, una dintre cele mai importante competiții de fotografie din lume. Impresiona la categoria ”Professional” cu seria numită ”Ciurdarii satului”. Țara Oașului, prin ochii lui Remus Țiplea…”, scrie aceasta.

Așadar, sătmărenii care doresc să îl urmărească mâine pe fotograful Remus Țiplea vor avea posibilitatea să o facă la televizor pe TVR2 și TVR HD, de la ora 17.00; live pe www.tvrplus.ro sau pe mobil cu aplicația TVR+.

Ioana Simion