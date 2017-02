Sătmărenii vor achita o nouă taxă: Taxa de mediu pentru salubritate

Cu toate că tariful serviciului de salubrizare din Satu Mare nu va fi modificat, sătmărenii vor avea de achitat o nouă taxă: taxa de mediu pentru salubrizare. Viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian Albu, a făcut, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc ieri la sediul PNL, câteva precizări cu privire la această nouă taxă.

„În esență, și pe scurt, să nu intru în foarte multe amănunte, acea taxă de salubrizare nu se schimbă, ea rămâne pe loc. A fost o cerere de schimbare din partea operatorului. Ei ne-au trimis nouă o adresă în care ne-au cerut că a crescut salariul minim pe economie și așa mai departe, ați auzit povestea acea cu 80 de lei plus TVA pe tonă care este o taxă impusă de Ministerul Mediului pentru ecologizare. Ne-au trimis acea adresă, noi am făcut o discuție cu consilierii, am produs un set de întrebări, am retrimis acel set de întrebări, am făcut o corespondență mai pe scurt. În urma acestei corespondențe dânșii ar fi dorit să introducem acea sumă de aproximativ 3 lei și ceva în această taxă de colectare. Cei 3 lei provin din următoarea socoteală, ca să înțelegeți. Sunt 200 și ceva de mii de lei, sumă cu TVA pe care ei trebuie să o achite. Acești bani se împart la 67.000 de contribuabili dacă doriți să mă exprim așa, de persoane cu care operatorul are contract de colectare a gunoiului din municipiu, și să se facă o împărțeală. Această taxă de 80 de lei plus TVA pe tonă este un prim pas introdus acum, iar de anul viitor, dacă nu se intervine asupra ei, va deveni 120 de lei”, spune Adrian Albu.

În aceste condiții, suma plătită efectiv de sătmărean, tariful de salubrizare și taxa de mediu va crește. În prezent, locuitorii municipiului Satu Mare plătesc 7,39 de lei/persoană/lună, însă odată cu includerea taxei suplimentare, se va ajunge la aproximativ 10 lei/persoană/lună, adică cu peste 35% mai mult. Consilierii vor discuta în ședința de joi, 23 februarie, modul în care va fi colectată taxa suplimentară.