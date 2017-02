Selecționata Vestului, învingătoare în All Star Game 2017

Selecționata Vestului a câștigat meciul vedetelor campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), All Star Game, învingând cu scorul de 192-182 reprezentativa Estului, duminică seara la New Orleans, la capătul unui joc care nu s-a ridicat însă la nivelul așteptărilor.

Cel mai bun jucător al întâlnirii a fost desemnat Anthony Davis, starul echipei New Orleans Pelicans, care a reușit 52 puncte și a devenit cel mai prolific jucător din istoria All Star Game, doborând vechea performanță deținută de Wilt Charmberlain (42 de puncte, în 1962)

Ediția 2017 a All Star Game a stabilit și un alt record, fiind cel mai prolific meci al vedetelor de la crearea sa, în 1951, grație celor 374 de puncte marcate.

De asemenea, Kevin Durant a devenit al patrulea jucător din istorie care încheie un All Star Game cu un “triple double”, grație celor 21 de puncte, 10 recuperări și 10 pase decisive.

Cel mai bun marcator din actualul sezon al NBA, Russell Westbrook, s-a făcut la rândul său remarcat, înscriind 41 de puncte pe parcursul partidei.

Însă această întâlnire care se anunța una promițătoare, în condițiile în care pe parchet au fost prezenți jucători precum LeBron James, Stephen Curry sau James Harden, a fost mai degrabă dezamăgitoare pentru fani, generând numeroase critici pe rețelele de socializare, din cauza faptului că cele două echipe au pus accentul doar pe faza ofensivă, în detrimentul apărării, deseori inexistentă, astfel că jocul a avut parte uneori de momente aproape ridicole, notează AFP.

Antrenorul echipei Conferinței de Vest, Steve Kerr, a recunoscut că ar trebui introdusă, pe viitor, o miză pentru ca All Star Game să-și recapete puțin din competitivitatea pe care o avea în anii anteriori.

“În trecut, nivelul jocului creștea în sfertul al patrulea și asta am așteptat și acum, însă acest lucru nu s-a petrecut în această seară. Mi-aș fi dorit ca jocul să fie mai disputat”, a declarat Kerr.

Însă una dintre acțiunile din timpul meciului i-a entuziasmat pe spectatorii prezenți în tribunele arenei Smoothie King Center din New Orleans. Ea a avut loc după numai șase minute de joc, când Kevin Durant i-a oferit o pasă decisivă lui Russell Westbrook, fostul său coechipier de la Oklahoma City, care nu îi mai vorbește de la transferul său la Golden State Warriors și care a reușit un spectaculos “alley-hoop”.

Înaintea All Star Game a avut mult așteptatul concurs de “slam dunk-uri”, dar și acesta i-a dezamăgit pe fanii baschetului, din cauza numeroaselor ratări, câștigătorul fiind Glenn Robinson, un jucător de la Indiana Pacers, puțin cunoscut de marele public.