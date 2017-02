Starea Civilă – serviciu de toată lauda!

Serviciul de Stare Civilă din cadrul Primăriei, la Satu Mare şi, cred, pe tot cuprinsul ţării, este prins în spirala perpetuă a vieţii, încât, prin intensa activitate depusă în folosul oamenilor, merită din plin nota zece!

Ne place sau nu, credem sau nu credem, o cercetare obiectivă, bazată doar pe fapte reale, dr. Ionel Torja coordonează admirabil un serviciu care trebuie să lămurească şi să servească cerinţele tuturor categoriilor sociale, pentru că aici se perindă oameni interesaţi de actul de naştere, de cununie, de deces şi… multe şi multe cerinţe. Când te gândeşti că zilnic intră acolo, în spaţiul acela restrâns, atâta populaţie! Dar, atâţia oameni – atâtea caractere! Să nu spunem că am ajuns la culmea civilizaţiei! Model Parlamentul României, cu oameni aleşi, unul şi unul! Şi totuşi, aici, în Satu Mare, serviciul acesta de primă importanţă nu şi-a pierdut încrederea! Acest conducător de serviciu, Ionel Torja, este agreat de angajaţii de acolo, de cei din primărie şi de ce nu, de populaţia care solicită serviciile Stării Civile. Am stat, nu întâmplător, în faţa uşii de intrare şi am vorbit, fără microfon şi cameră, cu mulţi cetăţeni. Aveau diverse probleme ce nu semănau una cu alta. Am vorbit cu unii la intrare, dar şi la ieşire. Concluzia a apărut de la sine. Au fost serviţi ireproşabil şi… fără trimiteri, cu mult respect faţă de cetăţean şi cu mult bun simţ. Aceste lucruri contează! Sigur, m-am interesat şi am aflat lucruri despre Ionel Torja şi nu m-am înşelat. Omul care a scris cărţi în specialitate, aducând serviciilor similare din ţară o sistematizare a muncii în domeniu, cărţi care au făcut puţină lumină în această activitate complexă, ce, privită din afară, pare atât de simplă.

A scris frumos „Dreptul familiei şi elemente de stare civilă”, carte utilă pentru mulţi specialişti, mai ales că vine de la un practician. In cele 6 capitole şi multe subcapitole porneşte de la obiectul muncii, definirea stării civile, cu caracterele ei, cu folosirea ei, cu sumedenia de acte, pornind de la cel de naştere, la stabilirea numelui, înregistrări normale şi cele tardive, cazuri diferite la naştere, codul numeric personal şi administrarea lui, cu structura CNP, acordarea lui în diverite situaţii (născuţi în străinătate, la repatriere etc.). Important capitol este „Actul de căsătorie”, cu funcţiile familiei, cu factorii ce influenţează o persoană, cu caracterele juridice ale căsătoriei, de protecţia ei, de condiţiile de valabilitate ale căsătoriei etc.

Sigur, Ionel Torja pune la dispoziţia noastră o serie de formalităţi ce trebuiesc îndeplinite în punctele cheie ale vieţii: naştere, căsătorie şi deces. Interesante mi s-au părut materialele ce formează capitolul 4 – Logodna, capitolul 5 – Desfacerea căsătoriei şi al 6 -lea – Înregistrarea deceselor. Să nu credeţi, stimaţi cititori, că este o carte de poveşti! Este o carte cu profund caracter ştiinţific, realizată după toate legile şi, mai mult, Ionel Torja a folosit o largă bibliografie selectivă, un număr de 83 de cărţi cu autori de seamă în Dreptul familiei. Este o preocupare atât de importantă şi necesară în zilele noastre, încât toţi ar trebui să răsfoim, chiar cu atenţie, cartea lui Ionel Torja. De fapt, este dintre puţinii care şi-a luat doctoratul într-o activitate ştiinţifică asiduă, de cercetare şi de importanţă pentru colectivitate şi ţară!

Merită felicitări! Influenţa studiilor sale l-a făcut, poate, să acorde o atât de mare atenţie propriei familii. Este un model de tată şi are alături pe soţia sa, la fel un model în creşterea şi educarea fiului, elev de excepţie la Liceul de artă, la clasa de pian, instrument la care excelează. A făcut şi face cinste judeţului, şcolii sătmărene şi nouă – cei care l-am aplaudat, i-am luat interviuri şi l-am prezentat în emisiuni televizate. Sunt curios unde va ajunge acest elev, fiu bine educat, pentru că este un talent ce trebuie urmărit, îndrumat şi încurajat chiar de oficialităţi. Până acolo, suntem noi, presa, care nu lăsăm ca telentele să treacă pe lângă noi, neobservate! Am scris despre un serviciu, model pentru multe servicii ce deservesc populaţia, despre un om obişnuit care, prin ceea ce face iese din sfera obişnuitului şi lasă o impresie foarte bună, la fel ca oamenii ce slujesc acolo, cu credinţă, o cauză simplă: Fii amabil cu poporul, care este suveran! Nu costă mai nimic, îţi faci doar datoria cu prisosinţă! Aşa cum se întâmplă la Starea Civilă din Satu Mare!

Teodor Curpaş