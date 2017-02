Start perfect pentru elevii lui Bogdan Andone

Olimpia a avut parte de startul perfect de sezon , sâmbătă la Brașov. Chiar dacă au fost conduși din minutul 13 , elevii lui Bogdan Andone au reușit să întoarcă imediat soarta jocului și au înscris de două ori până la pauză prin Ursu min 19 și Krausz min 39.

În partea a doua Olimpia a controlat jocul și a dictat ritmul în fața unui adversar care pare favorit doar cu numele la promovare… De altfel doar reușita superbă a lui Șerban, 1-0 cu gol din foarfecă, a mai salvat ceva din prestația jenantă a trupei lui Țălnar.

De partea cealaltă, Olimpia parcă a avut mereu o viteză în plus. A desenat frumos pe un teren greoi și i-a scos în față la finalizare pe Ursu și pe Krausz…Iar în plus l-a avut și pe Voicu rămas în memoria fanilor după ratarea monumentală, cu poarta goală, din prima repriză. Tot la capitolul ratări îl trecem și pe Kanalos, cu ocazia irosită în minutele de final.

Cornel Țălnar acuză lipsa condițiilor de pregătire

Olimpia, net superioară fizic, dar şi tactic, obţine o victorie meritată la Braşov, acolo unde antrenorul Cornel Ţălnar a găsit, la final de meci, cauzele pentru care jucătorii săi nu au avut replică în faţa sătmărenilor. ”Ţânţarul” dă vina pe problemele financiare de la clubul său, probleme care au făcut ca jucătorii săi să nu poată să se antreneze într-un cantonament extern şi să susţină meciuri amicale contra unor adversari măcar de aceeaşi valoare.

„Sincer, mă aşteptam să se întâmple aşa ceva. Nu e normal ca noi de pe 7 decembrie să nu mai călcăm pe un teren de fotbal. Toate antrenamentele le-am făcut pe zăpadă. După ce ne-am întors din Poiana Braşov nu am găsit niciun teren unde să ne pregătim. Ne-am antrenat doar pe terenuri acoperite sau în sală. Am dat acum de un gazon mocirlos, este normală reacţia jucătorilor. Totuşi, am avut 1-0 şi o echipă care vrea să promoveze, care ar trebui să aibă personalitate, trebuia să arate altfel. Am luat două goluri de curtea şcolii şi am pierdut. Oaspeţii au fost tot timpul primii la minge, se vede că au avut parte de un cantonament cu meciuri în Cipru, apoi când s-au întors au avut unde să se pregătească. Noi nu am făcut niciun antrenament pe un teren de fotbal. Nu putem deocamdată, până nu ne adaptăm, să emitem pretenţii. Am crezut că au mai multă minte, că încearcă prin experienţă şi personalitate să decidă jocul, dar nu s-a întâmplat acest lucru”, a spus, citat de mytex.ro, Ţălnar la conferinţa de presă.

Amical la U Cluj

Olimpia va avea două săptămâni de pauză până la următorul meci din campionat, de la Luceafărul Oradea. Până atunci elevii lui Bogdan Andone vor susține o partidă de verificare în deplasare la U Cluj Napoca, echipa de pe primul loc din liga a 4-a Cluj.

Vlad Bujor, decisiv la Sepsi

Sătmăreanul Vlad Bujor a marcat golul victoriei echipei sale, Sepsi în partida câștigată 2-1 la Oradea cu Luceafărul.

Venit în această iarnă la Sfântu Gheorghe, Bujor a intrat în minutul 77 și a punctat decisiv peste alte 11 minute aducând trei puncte mari echipei din Covasna.

În schimb, sătmărenii Miron și Munteanu de la UTA au ratat șansa de a rămâne pe locul doi după partida de la Brăila. Dacia Unirea a câștigat cu 2-1 în fața celor de la UTA și a produs surpriza etapei. Iar în urma acestui rezultat Olimpia urcă pe doi iar arădenii coboară pe poziția a 3-a în Liga a 2-a.

Bogdan Andone, mulțumit

„Am pregătit meciul la victorie. Ne-am așteptat la un meci greu și dificil având în vedere că Brașov e neînvinsă pe teren propriu, dar am pregătit foarte bine meciul și le-am transmis băieților că dacă respectă ceea ce am pregătit vom câștiga meciul. Sunt foarte mulțumit de evoluția lor în ambele reprize. Sunt mulțumit de staff-ul meu care mă ajută foarte mult, de președinte care mă ajută la fel de mult și mulțumesc încă odată autorităților locale și județene care ne-au sprijinit”, a declarat antrenorul Olimpiei, Bogdan Andone.

FC BRAŞOV – OLIMPIA SATU MARE 1-2

I. Şerban 12’ / Oct. Ursu 19’, Krausz 39’

FC Brașov- Fl. Iacob – Băjan, Al. Ichim, I. Şerban, Ct. Stan – Vagner (Goge 43’), P. Iacob, I. Popa (Istrati 68’), Enceanu – Grigorie – Angelescu (Tripşa 68’)

Rezerve neutilizate: Căucă – Poverlovici, Vl. Munteanu, Chitoşcă

Antrenor: Cornel Ţălnar

Olimpia- Anca Trip – Duruş, Fl. Mureşan, Heil, Iuhas (cpt.) – Onicaş, Krausz – Erdei (R. Rus 81’), Sil. Pană, Oct. Ursu (I. Roşu 62’) – Ad. Voicu (Kanaloş 72’)

Rezerve neutilizate: Şuta – Daminuţă, Bura, Vas. Pop

Antrenor: Bogdan Andone

Stadion: Tineretului (Braşov); Arbitru: Iulian Dima (Bucureşti); Asistenţi: Marius Florin Badea (Râmnicu Vâlcea) şi Romică Bîrdeş (Piteşti).

Liga 2 / Etapa 22

CS Mioveni – Dunărea Călăraşi 2-2

FC Academica Clinceni – CS Afumaţi 1-0

Luceafărul Oradea – Sepsi OSK 1-2

Metalul Reşiţa – Unirea Tărlungeni 3-0

Foresta Suceava – ASU Politehnica Timişoara 2-2

CSM Râmnicu Vâlcea – CS Baloteşti 0-3

FC Braşov – Olimpia Satu Mare 1-2

Dacia Unirea Brăila – UTA Bătrâna Doamnă 2-1

Juventus Bucureşti si Chindia Târgovişte au stat

Clasament Liga 2

1.Juventus Bucureşti 45

2.Olimpia Satu Mare 40

3.UTA Bătrâna Doamnă 39

4.Sepsi OSK 38

5.FC Braşov 38

6.CS Mioveni 35

7.Chindia Târgovişte 29

8.Dacia Unirea Brăila 29

9.Foresta Suceava 27

10.Luceafărul Oradea 26

11.CS Afumaţi 25

12.Dunărea Călăraşi 24

13.Academica Clinceni 24

14.ASU Poli Timişoara 20

15.CSM Râmnicu Vâlcea 18

16.CS Baloteşti 16

17.Metalul Reşiţa 13

18.Unirea Tărlungeni 11