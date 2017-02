Un pictor sătmărean expune în Las Vegas

Pictorul sătmărean Alexandru Darida a fost selectat să-și expună creațiile la expoziția intitulată „International Contemporary Masters” ce va avea loc la Metropolitan Gallery Art Museum of Las Vegas (Nevada). Artistul sătmărean de renume mondial Alexandru Darida va prezenta printre altele portretul lui Constantin Brâncuși, o lucrare realizată în ulei pe pânză. Vernisajul va avea loc în data de 4 martie, locația fiind 450 Fremont street Las Vegas. Lucrările de artă aparțin artiștilor care apar în cartea „International Contemporary Masters” (volumul Xl 2017), album care va fi lansat cu această ocazie.

Născut la Satu Mare, Alexandru Darida a absolvit Institutul de Arte Frumoase din Bucureşti în 1978. În 1985 artistul a plecat în Italia, unde a urmat cursurile Academiei „Benedetti” din Roma, iar doi ani mai târziu (1987) Darida a emigrat în SUA, stabilindu-se la Chicago, unde şi-a continuat studiile la „American Academy of Art”, fiind marcat de arta profesorului Irving Shapiro.

De-a lungul carierei sale, Alexandru Darida a primit numeroase premii printre care: Premiul Internaţional pentru Pictură „Formello” – Roma; Premiul de Excelenţă la expoziţia de miniaturi multimedia din România; Premiul de Excelenţă al oraşului Chicago, etc. De curând a primit Premiul Internațional „Cristoforo Colombo Art Explorar” Genova, Italia. Este demn de remarcat faptul că 2 ani consecutiv, Alexandru Darida a fost selectat în rândul celor din „Top 60 Masters of Contemporary Art”. Lucrările artistului se află în colecţiile unor prestigioase instituţii, precum: Powerhouse Museum şi Sydney Opera House (Sydney, Australia), Smithsonian Museum (Washington DC), Illinois State Museum şi la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti. În prezent, artistul de origine sătmăreană este stabilit la Chicago, unde are atât propriul atelier cât şi o galerie de artă.