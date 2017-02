Un sătmărean, în echipa care pregăteşte cea mai nouă tehnologie Mercedes

Un sătmărean se află în echipa inginerilor de top care pregăteşte cea mai nouă tehnologie Mercedes. Sătmăreanul Mihai Antonescu este Software Engineer la Mercedes-Benz Research & Development North America.

El a postat pe pagina sa de facebook un clip cu o scurtă prezentare din care se poate vedea la ce lucrează echipa din care face parte sătmăreanul.

” Pentru a va putea oferi tuturor o previzualizare cu toate lucrurile cool pe care le vom lansa anul acesta, echipa mea impreuna cu mine la Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. am realizat acest video. Ce parere aveti?” , a scris Mihai Antonescu pe facebook. Mihai Antonescu apare și în clip, în minutul 1:30.

Mercedes-Benz a numit acest an anul inteligenței artificiale și va lansa o tehnologie de ultimă oră integrată cu Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings and Works With Nest home automation ecosystems. Noua tehnologie va apărea în curând pe piaţa SUA.

Mihai Antonescu este cunoscut în Satu Mare drept unul din fondatorii festivalului Plopstock. El a studiat Electronica la Universitatea Manchester, după care a fost angajat la Mercedes-Benz Research & Development North America. El locuieşte acum în Mountain View, California.