Amintiri din copilărie, la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană Satu Mare, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Ion Creangă” și Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, organizează azi, 10 martie, o serie de activități prilejuite de împlinirea a 180 de ani de la nașterea marelui povestitor şi clasic al literaturii române, Ion Creangă (1 martie 1837).

Reunite sub genericul „Amintiri despre Ion Creangă” și organizate la inițiativa Secției de împrumut pentru copii, activităţile au debutat ieri, 9 martie , în găzduirea unității de învățământ care poartă numele ilustrului scriitor, în cadrul unei suite de evenimente dedicate Zilelor Școlii „Ion Creangă”.

Activitățile vor continua azi, 10 martie, cu începere de la ora 11.00, în Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”, parteneri fiind de această dată elevii clasei a VI-a A de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, care vor însufleți povestea „Soacra cu trei nurori” printr-un moment pus în scenă sub coordonarea d-nei Anca Seucea, profesor la Catedra de Limba și literatura română.

Bibliotecara Mihaela Ungureanu va furniza publicului prezent la aceste manifestări o seamă de informații referitoare la viața și activitatea marelui povestitor, prin intermediul unei prezentări PowerPoint ce cuprinde prețioase date biografice dar și imagini relevante, menite să ilustreze cele mai importante momente din viața lui Creangă.

„Prin opera sa, Ion Creangă şi-a câştigat un loc aparte în sufletele noastre. Am crescut cu poveştile lui, am citit şi recitit cu mare plăcere Amintirile din copilărie şi am făcut numeroase năzbâtii, precum Nică. Prin organizarea acestei activităţi, dorim să-l omagiem pe marele povestitor, să-i determinăm pe toţi participanții la activitățile întreprinse de noi, bibliotecarii, să-i îndrăgească opera şi să retrăiască, prin intermediul operei sale, inocenţa copilăriei”, este de părere Mihaela Ungureanu, bibliotecar la Secția de împrumut pentru copii și inițiatoarea activității.

Ion Creangă s-a născut la 1 martie 1837, în Humulești și a trăit 52 de ani, găsindu-și sfârșitul la Iași, în 31 decembrie 1889. Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice „Amintiri din copilărie”.

Cristian Stan